Калининградская команда дебютировала в телевизионном шоу «Детский КВН»

Новая версия шоу талантов «Детский КВН» с Михаилом Галустяном и его 8-летней соведущей Евой Смирновой стартовало на канале СТС с 15 июня. Поддерживать юных «веселых и находчивых» перед выходом на сцену будет актриса и экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова.

Чтобы попасть на шоу, 1500 юных участников и 150 команд прошли 7 дней конкурсных отборов в рамках Международного фестиваля детских команд КВН в Анапе. Но только 36 команд со всей страны получили заветную путевку в телепроект. В записи телепередачи приняли участие и наши земляки – детская команда «Лето» из города Гусев. Они являются чемпионами Всероссийской Юниор-лиги «КЛАССная лига КВН» в Калининграде.

Команду создали в 2017 году на базе школы № 1 имени Героя Советского Союза Сергея Гусева. Средний возраст детей - 11 лет. При этом самый юный участник еще ходит в детский сад, а самая старшая девочка – в 6-й класс.

- Я крестный одного из этих ребят, - рассказывает Владимир Наставнев, один из руководителей команды. - Мой крестник всегда смотрел КВН, мечтал там играть. Ну а поскольку я сам увлекаюсь этим еще со времен студенчества, он обратился ко мне. И я сказал: «Собирай друзей в команду, буду вашим наставником!» Так и начали: пробовали, искали, играли. Вроде, начало получаться. Выиграли кубок в Черняховске, в Гусеве, в Советске, съездили на игру в Анапу. И вот, теперь нас пригласили в Москву в Дом КВН.

К сожалению, точно не известно, в какой именно день в эфире покажут гусевскую команду. Скорее всего, это произойдет 22 июня. Наши ребята участвовали лишь в одной игре, дальше не прошли. А всего запланировано 12 выпусков шоу.

- Пока не хватило сил, опыта. С нами выступали команды, которые в Юниорской лиге играют по 3-4 года. Их авторы – участники Высшей лиги. Хотя дети – всегда молодцы. Редакторы отметили очень хорошую игру нашей молодой команды. Съемки были интересные, многочасовые, но не совсем ясно, что в итоге пойдет в эфир, – говорит наставник.

"Слово «КВН» для меня как лампочка для собаки Павлова", - говорит Михаил Галустян.Фото: Телеканал СТС

Для участия в одном из номеров юные гусевцы приглашали певца Олега Газманова. Тот был, в принципе, не против, жаль, что гастрольный график не позволил выйти на сцену. Так что в этой передаче мы своего звездного земляка не увидим.

Не секрет, что для детского КВН шутки и сценарии пишут взрослые. Процент участия детей зависит от конкретного случая.

- Мы пытаемся развивать ребят. Они еще малы, чтобы самим писать высокие шутки. Но всегда стараются что-то предложить, сочинить, и это только приветствуется, - объясняет Владимир Наставнев.

В жюри в этом шоу: Пелагея, Нюша, Дмитрий Хрусталев, Родион Газманов, Алла Духова, Борис Грачевский, Эдгард Запашный, Вадим Галыгин, Наталия Медведева и другие звезды. Впервые в истории игры отказались от оценок. Чтобы пропустить две лучшие команды в следующий этап, судьи лишь совещаются в финале каждого выпуска.

- Слово «КВН» для меня как лампочка для собаки Павлова. Это часть меня, я себя считаю человеком клубным, веселым и находчивым, поэтому с горящими глазами согласился вести проект. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь сам скажу на камеру: «Мы начинаем КВН!» - говорит Михаил Галустян.

- Для меня это не работа, а стиль жизни. Драйв, оптимизм, креатив, вдохновение невозможно ни на что променять. Такой образ мыслей помогает с легкостью преодолевать жизненные трудности, - признается Юлия Михалкова.

Смотрите «Детский КВН» с 15 июня с понедельника по четверг в 09:00.