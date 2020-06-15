Онлайн-смены в детских центрах Калининграда: чем занять школьника на «коронавирусных» каникулах

Предварительно до 1 июля детские загородные центры и пришкольные лагеря в Калининградской области закрыты. Виной тому, конечно же, COVID-19. Дату запуска летней оздоровительной компании региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией объявит в конце июня. Но чем занять школьника прямо сейчас? На помощь приходят образовательные и спортивные центры, которые организовали и уже проводят так называемые онлайн-смены. Важно заранее зарегистрироваться (дистанционно), а затем не пропускать дни общения с педагогами и сверстниками. Мы подготовили обзор занятий, участие в которых - бесплатно.

УЗНАЙ СВОЙ ПРОФИЛЬ

Загородный оздоровительный центр «Алые паруса» объявил о старте онлайн-смены «PROфиль». - Это новый формат работы, объединяющий в себе элементы классического детского оздоровительного лагеря и современных технологий, - разъясняют организаторы родителям и детям. - От привычных всем смен остались отряды, которые теперь будут называться группами (по 10 человек), спортивные мероприятия (танцы, зарядки), творческие мастер-классы, концерты, игры и интерактивы. Добавились образовательные модули, использование соцсетей, взаимодействие в прямом эфире. Каждый день смены посвящен новой профессии. Ребят знакомят с деятельностью архитектора, повара, врача, предпринимателя, блогера, дизайнера. Для участия требуется: загрузить на свой компьютер Zoom с возможностью выходить на видео-связь, иметь хорошее интернет-соединение, установить на свой смартфон Instagram, Tik-Tok и соцсеть для общения с куратором группы, запастись нехитрым реквизитом для творческих мероприятий и быть заряженным на отличное времяпрепровождение. Приглашаются школьники в возрасте от 10 до 15 лет. Занятость: с 08:30 до 19:00 (с перерывами). Ближайшая смена - 15-21 июня.

НАРОД, АЙДА В ПОХОД!

Калининградский областной детско-юношеский центр экологии предлагает детям в возрасте от 6 до 12 лет онлайн-лагерь «Природа FM: настройся на волну ярких впечатлений». Смены рассчитаны на четыре дня. В программе заявлены мастер-классы, занимательные игры, виртуальные путешествия, сборы в туристский поход и другое.

Расписание примерно такое: в 9.00 – приветствие, затем – обязательная зарядка, перерыв на завтрак. После завтрака собирается отряд и разрабатывается карта дня. И до 14.30 эта карта реализуется.

СТАНЬ МУДРЕЕ

Центр развития одаренных детей в Калининграде подготовил в этом году подготовил специальную программу для школьников. Летнюю кампанию открыла 5-дневная онлайн-смена «Грани».

- Цвет логотипа каждого клуба символизирует внутренние качества наших обучающихся, а именно: желтый - мудрость, зеленый – молодость, синий – одаренность, - заинтриговали организаторы. - Наша смена - это та грань, в которой соприкасаются между собой все три куба. И каждый новый день пройдет с пользой… Возраст для участия - 10-13 лет.

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

Школа № 28 Калининграда разработала и запустила программу «Пока я дома», рассчитанную на учеников всех возрастов. Для учащихся начальных классов день обязательно начинается с зарядки (есть вариант делать ее с комментариями на английском языке), затем предлагается видеоэкскурсия (например, по Москве или Калининградскому зоопарку), просмотр и обсуждение мультфильмов. С детьми дистанционно рисуют, создают полезные в быту и творчестве предметы, обсуждают важные вопросы – безопасности, бережного отношения к природе.

Длительность одного такого дня не превышает трех с половиной часов.

Для учащихся старших классов темы обсуждений серьезнее. То им предлагают по-новому взглянуть на хорошо известные детективы, то погружают в знания о темной материи, то смотрят… мультфильмы. Например, «Падал прошлогодний снег» (в июне!).

В школе № 38 Калининграда весь первый месяц лет для детей работают в режиме онлайн творческая мастерская, домашняя исследовательская лаборатория на базе платформы ГлобалЛаб, киноклуб, школа юных поваров; будут проводиться фестивали, занятия по английскому и немецкому языку, робототехнике. В плане есть даже занятия для любителей кататься на роликах.

БУДЕМ В ШАХМАТЫ ИГРАТЬ…

В детско-юношеском центре на Комсомольской практикуют летний онлайн-интенсив. Одно из свежих предложений – записаться на общеразвивающую онлайн-программу «Школа звезд». Участников ждут занятия по вокалу и не только. Кроме этого, разработаны курсы для художников, шахматистов, танцовщиков, дизайнеров.

Детско-юношеский центр на Молодежной приглашает детей 8-12 лет в летний развивающий онлайн-лагерь «Каникулы с вдохновением». Смена рассчитана на 4 дня. Педагоги будут проводить с детьми викторины, квест-игры, виртуальные экскурсии, спортивные занятия, мастер-классы по техническому и декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству, изучать правила безопасного поведения в быту и на дорогах. Для участия также нужно зарегистрироваться, установить программу Zoom на компьютере или в смартфоне.

Внимание! В эфире "Колосовка ТВ"!

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ

Городские детские библиотеки на своих страницах в соцсетях также предлагают разные занятия: проводить эксперименты (с пошаговой инструкцией), подробно изучать энциклопедию (с видео), послушать, как калининградские писатели читают свои произведения, попутешествовать, изучать кухни народов мира. Рекомендуем заглянуть на страницы во "ВКонтакте" библиотек имени Андерсена, имени Сергея Михалкова, имени Анатолия Соболева. А на официальном сайте библиотеки имени Гайдара устраивают просмотры хороших фильмов, а затем приглашают к их обсуждению.

В доме культуры поселка Колосовка Зеленоградского городского округа пошли еще дальше. В социальной сети "ВКонтакте" запустили серию программ «Колосовка ТВ» с участием кукол Добряши и Вреднюши.

Музей Мирового океана приглашает в виртуальный кинозал посмотреть фильмы о музее, его прошлом, настоящем и будущем, побывать на кораблях и в экспозициях единственного в России комплексного морского музея. Каждый день выбирайте свой фильм, смотрите, узнавайте и открывайте что-то новое.

Также на сайте музея предлагают участвовать в викторинах: «Какая ты селедка?», «Что такое зюзьга?» и так далее.