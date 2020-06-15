2020-06-15T17:46:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда в Калининграде откроют кафе и рестораны: оперштаб вот-вот должен определиться с датой

Открытие заведений общепита обсудят на заседании регионального оперативного штаба в понедельник
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Скорее всего, в первую очередь откроются летние кафе.Скорее всего, в первую очередь откроются летние кафе.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 июня, одной из тем на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции станет работа кафе и ресторанов в Калининграде. Об этом у себя в Инстаграме написал глава региона Антон Алиханов, отвечая на комментарий подписчицы.

Девушка обратилась с просьбой открыть общепит: «Чем летние кафе опаснее супермаркетов и бауцентров?» и отметила, что в ее кафе «пятидневный запас масок и перчаток обеспечен согласно требованиям Роспотребнадзора». Губернатор Антон Алиханов ответил, что «будем обсуждать на оперштабе».

Далее калининградка рассказала, что у нее в заведении трудоустроены 20 человек, которым нужно работать и кормить семьи. На это губернатор ответил: «У вас есть возможности. Брать прямые субсидии из федерального бюджета, получать сейчас прямые субсидии из регионального бюджета и проч.».

Владелица кафе уточнила, что субсидии тратит на зарплату сотрудникам, но нужно платить коммуналку, за консервацию здания и закрывать прочие расходы.

Напомним, ограничения на работу заведений кафе, баров, ресторанов были введены в Калининградской области в конце марта. Общепит - одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За торговлю "солью" жителя Черняховска могут "засолить" на 8 лет
Польша открыла границу с Калининградом: кому уже можно за границу, а кому пока нет
Число заболевших коронавирусом на заводе «Факел» в Калининграде выросло почти в 3 раза
В июне калининградцам придется снова платить за отопление
На Балтфлоте прокомментировали возможную отмену парада Победы в Калининграде
«Попал под огонь зенитной артиллерии»: в Калининградской области найдено место падения бомбардировщика Пе-2
Антон Алиханов – о зебре на Балтийской косе: Поляки нарушили экологический баланс
Калининградец разобрался с обидчиком при помощи биты
Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе
На выходных в Калининградской области задержан 31 пьяный водитель
Ремонт ул. Катина и ул. Карташева в Калининграде перенесли на 2021 год
Под Гвардейском «Ауди» врезалась в дерево, водитель в больнице
В оперштабе сообщили, сколько калининградцев обследовали на COVID-19
На ул. Свободной в Калининграде сбили 10-летнюю девочку
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды