Когда в Калининграде откроют кафе и рестораны: оперштаб вот-вот должен определиться с датой

В понедельник, 15 июня, одной из тем на заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции станет работа кафе и ресторанов в Калининграде. Об этом у себя в Инстаграме написал глава региона Антон Алиханов, отвечая на комментарий подписчицы.

Девушка обратилась с просьбой открыть общепит: «Чем летние кафе опаснее супермаркетов и бауцентров?» и отметила, что в ее кафе «пятидневный запас масок и перчаток обеспечен согласно требованиям Роспотребнадзора». Губернатор Антон Алиханов ответил, что «будем обсуждать на оперштабе».

Далее калининградка рассказала, что у нее в заведении трудоустроены 20 человек, которым нужно работать и кормить семьи. На это губернатор ответил: «У вас есть возможности. Брать прямые субсидии из федерального бюджета, получать сейчас прямые субсидии из регионального бюджета и проч.».

Владелица кафе уточнила, что субсидии тратит на зарплату сотрудникам, но нужно платить коммуналку, за консервацию здания и закрывать прочие расходы.

Напомним, ограничения на работу заведений кафе, баров, ресторанов были введены в Калининградской области в конце марта. Общепит - одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.