Сотрудники Калининградского зоопарка отдали часть зарплаты для покупки корма животным

Сотрудники Калининградского зоопарка перечислили в помощь учреждению, где они работают, больше 70 тысяч рублей. Оказать финансовую поддержку коллектив решил после того, как стало известно, что зоопарк не откроют 1 июня.

Как рассказала «Комсомолке» директор зоопарка Светлана Соколова, собранные деньги пойдут, в том числе на закупку кормов для животных.

- Собрать деньги – это идея одного из сотрудников: коллектив поддержал, большинство откликнулись. Деньги сдавали, конечно, добровольно, - говорит Светлана Соколова.

По ее словам сейчас в зоопарке особый сезон заготовки кормов и сена на осень-зиму. Расчетная сумма, необходимая на июнь этого года – 3 млн рублей и эти деньги есть (около 1,5 млн уйдет на оплату коммунальных услуг, плюс зарплаты, охрана, видеонаблюдение и т.п.), а вот на июль сумма пока не обеспечена.

Директор отметила, что с момента закрытия Калининградский зоопарк перешел в режим жесткой экономии. Отменены все проекты, направленные на развитие, в приоритете – покупка кормов для животных и неотложные ремонтные работы.

Напомним, Калининградский зоопарк закрыт для посетителей в связи с пандемией коронавируса с 28 марта. Все это время зоопарк не может зарабатывать, но продолжает функционировать: киперы ухаживают за животными, работают ветврачи и технические службы, часть сотрудников переведена на удаленку. За период закрытого режима работы Калининградский зоопарк не заработал от 15 до 20 млн рублей. Для сравнения, в апреле 2019 года зоопарк заработал 8 млн рублей, в мае – 11,5 млн рублей, в июне – 14,5 млн рублей.

В начале апреля Калининградский зоопарк запустил в социальных сетях акцию по сбору пожертвований #ЗакрытыНоЗаботимся и онлайн продажу билетов с открытой датой. Одним из источников дохода стала муниципальная субсидия – 13 млн рублей в месяц. За апрель и май общая сумма пожертвований, включая сумму от продажи билетов, превысила 1 миллион рублей. Частные лица и организации оказывают помощь зоопарку продуктами. Сельхозпредприятия передают зоопарку картофель, свеклу, овощи и фрукты. Рыболовные и рыбоперерабатывающие компании – сельдь и налима.

Помочь зоопарку можете и вы. На официальном сайте учреждения легко сделать денежный перевод или купить билет с открытой датой – по нему вы сможете посетить зоопарк после пандемии.

Отметим, ранее директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова написала эмоциональный пост в Фейсбуке, обратившись официально к главному государственному санитарному врачу региона. Вопрос у нее был один – почему в Калининграде открыли сауны и фитнес-центры, а зоопарк нет. Пост директора вызвал волну народного возмущения. Калининградцы умоляли власти открыть зоопарк.

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Фейсбук разбушевался: калининградцы умоляют власти открыть зоопарк После воскресного поста в Фейсбуке директора калининградского зоопарка Светланы Соколовой, о том, что наш главный зверинец, несмотря на снятие ограничений Роспотребнадзором из-за пандемии для большинства сфер жизнедеятельности, остается на замке на неопределенное время, в соцсетях разгорелась оживленная дискуссия. Калининградцы выступили на защиту и за открытие нашего зоопарка (подробности).