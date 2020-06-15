2020-06-15T15:25:11+03:00
Происшествия

«Игрушечные» автоматы переделывал в боевые: у калининградца изъяли солидный арсенал огнестрельного оружия

47-летнего любителя «пострелять в тире» будут судить по двум статьям УК РФ
Кирилл Алексеев
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В доме мужчины оперативники обнаружили 17 пистолетов, 2 автомата Калашникова и 6 винтовок, а также 3 единицы холодного оружия.В доме мужчины оперативники обнаружили 17 пистолетов, 2 автомата Калашникова и 6 винтовок, а также 3 единицы холодного оружия.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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47-летний калининградец скоро предстанет перед судом сразу по двум статьям - «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов».

Как выяснило следствие, мужчина на протяжение нескольких лет собирал по местам былых боев оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны, после чего приводил автоматы, винтовки и пистолеты в боевой вид. Аналогичным образом он поступал с макетами огнестрельного оружия, которые приобретал на специализированных форумах в интернете. Кроме того, как отметили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, мужчина изготавливал боеприпасы из холостых, а также найденных на местах былых сражений патронов.

- В результате проведения обыска сотрудники УФСБ России по Калининградской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии изъяли самодельный арсенал, - сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. - В доме мужчины оперативники обнаружили 17 пистолетов, 2 автомата Калашникова и 6 винтовок, а также 3 единицы холодного оружия. Кроме того, были изъяты 3 000 патронов.

Коллекция пистолетов, изъятая у калининградца. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Коллекция пистолетов, изъятая у калининградца.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Эксперты пришли к выводу, что изготовленные злоумышленником оружие и боеприпасы оказались пригодными для стрельбы.

- Уголовные дела были соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - добавила Поставничая.

Кстати, на вопрос следователя, зачем он занимался "апгрейдом" пистолетов и автоматов, любитель оружия отвечал:

- Для отработки навыков меткой стрельбы в тире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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