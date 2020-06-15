2020-06-15T20:01:33+03:00
История современности

Последний бой бомбардировщика Пе-2: под Калининградом нашли остатки самолета, сбитого в апреле 1945-го

Память героев Ивана Самойлова и Ивана Петренко до сих пор не увековечена. "Комсомолка" разыскивает родственников летчиков [фото, видео]
Иван МАРКОВ
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13 апреля 1945 года три девятки Пе-2 вылетели бомбить аэродром Гросс Диршкайм.13 апреля 1945 года три девятки Пе-2 вылетели бомбить аэродром Гросс Диршкайм.Фото: waralbum.ru
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ДЕТИ НАШЛИ ПУЛЕМЕТ И КРЫЛО

В Калининградской области обнаружены обломки еще одного советского самолета, сбитого в Восточной Пруссии в апреле 1945 года. Как сообщает руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, место падения бомбардировщика помогли найти местные жители, вспомнившие, что еще в советское время недалеко от поселка Романово трактористы замечали на пашне алюминиевые фрагменты и дюралевые куски. Уже в процессе поисковой работы житель Романово Василий Крутов рассказал, что в том же месте в 1966 году нашел вместе с друзьями пулемет ШКАС и фрагмент крыла с красной звездой.

- Я помню, как нас, пацанов, поразила огромная круглая мушка этого пулемета, - говорит Крутов. – Вот только что мы с этим пулеметов и крылом в итоге сделали, я уже не помню. Может, бросили там же в канаве, а, может, уволокли куда. Больше пятидесяти лет ведь прошло!

Место падения самолета возле поселка Романово. Фото: Иван МАРКОВ

Место падения самолета возле поселка Романово.Фото: Иван МАРКОВ

ЛЕТЕЛ БОМБИТЬ АЭРОДРОМ ГРОСС ДИРШКАЙМА

Раскопки на месте падения начались на прошлой неделе, и за несколько дней поисковики отыскали разбитые и оплавленные части фюзеляжа, детали двигателей, куски бронепластин и стекол, а также парашютные замки. Кроме того, при помощи документов были установлены фамилии членов экипажа и обстоятельства воздушного боя.

Согласно журналу боевых действий 6-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии, 13 апреля 1945 года из штаба 1-й воздушной армии пришло распоряжение нанести бомбардировочный удар по аэродрому Гросс Диршкайм (сегодня Донское – Ред.) тремя девятками бомбардировщиков Пе-2 и одной девяткой – по аэродрому Нойтиф (аэродром на Балтийской косе – Ред.). Командир дивизии принял решение начать бомбардировку Гросс Диршкайма в 13:45, и направил туда три девятки самолетов 135-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка, в которой находился опытный экипаж под началом старшего летчика гвардии лейтенанта Андрея Ивановича Самойлова, накануне награжденного орденом Отечественной войны 1-й степени. Штурманом в этом экипаже был гвардии младший лейтенант Александр Васильевич Петренко, а воздушным стрелком-радистом - гвардии старший сержант Иван Васильевич Чернышев.

Андрей Самойлов и Александр Петренко. Фото: Архив автора

Андрей Самойлов и Александр Петренко.Фото: Архив автора

Для прикрытия бомбардировщиков в небо поднялись истребители с аэродромов Инстербурга (ЧерняховскРед.) и Шиппенбайля (польский Семпополь – Ред.), однако самолет Самойлова они уберечь не смогли.

"Группы обстреляны интенсивным огнем зенитной артиллерии из районов целей, - сообщает нам журнал боевых действий. - При бомбардировочном ударе по аэродрому Гросс Диршкайм 2 самолета "Фокке-Вульф-190" пытались произвести четыре атаки в лоб снизу на ведущую группу. Атаки отбиты огнем передних пулеметов и истребителями прикрытия".

ПОДБИТЫЙ ЗЕНИТКОЙ САМОЛЕТ ПОДЖЕГ «ФОККЕ-ВУЛЬФ»

Для летевшего в головной группе самолета гвардии лейтенанта Самойлова, уже подбитого немецкими зенитчиками, атака "Фокке-Вульфа" закончилась трагично. Вражескому истребителю удалось поджечь бомбардировщик.

"На горящем самолете экипаж продолжал полет на свою территорию, но над линией фронта самолет стал рассыпаться, - говорится далее в журнале боевых действий. - Из состава экипажа из горящего самолета выбросился один парашютист и по докладу истребителей сопровождения приземлился на линии фронта. Самолет упал и взорвался в районе Паггегенен (так в документе, поселок Паггенен сейчас не существует – Ред.). Судьба экипажа неизвестна".

В полковом журнале боевых действий еще более подробное описание боя. В нем сообщается, что самолет Самойлова после атаки истребителя продолжал полет еще две минуты.

"Экипажи наблюдали, как у него из-под правой мотогондолы (отсек, в котором размещается двигатель – Ред.) шла струя бензина, потом загорелся мотор, и летчик резко пошел на снижение спиралью, - говорится в документе. - Пламя все увеличивалось, и впоследствии самолет полностью охватило пламенем. Горящий самолет упал в 0,5 км севернее населенного пункта Паггенен".

Далее идет подробность с парашютистом, выпрыгнувшим в момент падения самолета и приземлившимся в том же районе, где разбился бомбардировщик, однако составители документа также сообщают, что установить личность парашютиста не удалось.

В том же воздушном бою пострадали еще пять бомбардировщиков, два из которых совершили вынужденные посадки в Тапиау (ГвардейскРед.) и Виттенберге (Нивенское – Ред.). Однако потерь среди членов экипажей больше не было.

Находки на мест падения самолета. Фото: Иван МАРКОВ

Находки на мест падения самолета.Фото: Иван МАРКОВ

ПИЛОТ СГОРЕЛ В САМОЛЕТЕ, А У ШТУРМАНА НЕ РАСКРЫЛСЯ ПАРАШЮТ

Корреспондент «Комсомолки» в воскресенье, 14 июня, также прибыл на место, где сейчас ведутся раскопки. По словам поисковиков, самолет, вероятно, рассчитывал совершить аварийную посадку, но упал на границе леса и поля. От удара о землю горевший бомбардировщик буквально разлетелся на фрагменты.

На месте падения, как сообщает Руслан Хисамов, были обнаружены костные останки одного из членов экипажа. Вероятнее всего, они принадлежат пилоту Андрею Самойлову. Подтвердить это также удалось при помощи документов.

- Выпрыгнуть из самолета смог стрелок-радист Иван Чернышев, - сообщает Хисамов. – Известно, что он был награжден двумя боевыми орденами (Славы III степени и Красной Звезды), встретил Победу и получил медали «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией». Также известно, что Чернышев дожил до 40-летия Победы и был награжден юбилейным орденом Отечественной Войны II степени в мае 1985 года. Что касается штурмана Александр Петренко, то он также пытался покинуть самолет, но его парашют не раскрылся. Позже его тело, по всей вероятности, было найдено бойцами одной из стрелковых частей и похоронено у имения Гарбзайден (рядом с Куликово – Ред.).

На сегодняшний день память Самойлова и Петренко не увековечена ни на одном из воинских мемориалов Калининградской области.

Находки на мест падения самолета. Фото: Иван МАРКОВ

Находки на мест падения самолета.Фото: Иван МАРКОВ

После того, как установлены личности всех членов экипажа, поисковики и редакция «Комсомолки» начинают разыскивать родственников всех троих летчиков. В частности, известно, что Андрей Самойлов родился в деревне Керсановка Вязовского района (вошел в состав Татищевского района) Саратовской области; Александр Петренко был уроженцем села Камень Вчерайшанского (сегодня Ружинского) района Житомирской области; а Иван Чернышев уроженец деревни Машково Юрловского района (сегодня Машково-Сурена Никифоровского района) Тамбовской области.

В Калининградской области найдены обломки самолета Пе-2.Александр КАТЕРУША, Иван МАРКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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