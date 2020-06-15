Как в Калининграде готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

Как распознать фейк в информационном потоке о предстоящем голосовании? Что требуется от наблюдателей во время проведения голосования по поправкам в Конституцию? Смогут ли наблюдатели в возрасте 65+ занять свои места в участковых избирательных комиссиях? Как поступить гражданину, если в день голосования у него поднялась температура? Об этом и многом другом сегодня говорили участники круглого стола в региональной Общественной палате. «Комсомолка» рассказывает о самых важных эпизодах обсуждения.

О БОРЬБЕ С ФЕЙКАМИ

Александр Брод, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», во время круглого стола презентовал доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» - картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации».

В докладе говорится, что с момента инициирования процесса внесения поправок в Конституцию в январе 2020 года и по сей день эта тема является предметом пристального внимания СМИ и активного обсуждения в социальных сетях. С января по июнь этого года в СМИ было опубликовано более 8 тысяч статей, в интернете (по данным Яндекса) – более 62 тысяч индексируемых сообщений. Объем информации в социальных сетях исчисляется миллионами постов и комментариев.

- Во всем этом информационном потоке действуют самоназванные «эксперты», последовательно и четко манипулирующие общественным мнением для дискредитации формы и содержания конституционной реформы, - отметил Александр Брод. - Сразу же в оборот были запущены такие термины как «покушение на Конституцию и право», «недореферендум». Некоторые политические и общественные силы объявили, что будут готовить альтернативные поправки и проводить альтернативное голосование, пытались обжаловать поправки в высших судебных инстанциях России, отправляли петиции в Совет Европы, ПАСЕ с целью оказания давления на руководство России, добиваясь срыва голосования. Кто-то призывает к бойкотированию голосования. Навязывается идея о возможной забастовке членов комиссий по проведению голосования, из-за которой процедура не состоится. Яростным нападкам подвергался состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, сроки подготовки поправок объявлялись излишне поспешными, а механизм утверждения поправок – идущим вразрез с российским и международным правом.

- В настоящее время противники реформы откровенно спекулируют на особенностях ситуации, связанной с периодом выхода из пандемии коронавируса, утверждая, что власть вместо того, чтобы отказаться от проведения голосования, наоборот, вынуждает граждан к участию, что грозит новой волной заболеваний. Эксплуатируется тема якобы неправового применения новых форм голосования, утвержденных Федеральным законом от 23 мая № 154-ФЗ, особенно дистанционного электронного голосования, которое предлагается для того, чтобы, по мнению недоброжелателей, сфальсифицировать итоги общероссийского плебисцита. Ясно, что подобный вектор деструктивных действий будет продолжен, чтобы впоследствии попытаться усомниться в итогах голосования, - убежден эксперт..

В тоже время специалисты констатируют, что изменить умонастроения большей части общества не удается.

- Две трети россиян - 67% - намерены участвовать в голосовании о внесении поправок в Конституцию, из них 61% готовы поддержать нововведения, это следует из опроса ВЦИОМ, - отметил Александр Брод.

Также эксперт привел наиболее распространенные темы ложных вбросов. Среди них: распространение заведомо ложной информации о якобы вводимых ограничениях, препятствующих открытости и прозрачности голосования, искажение смыслов конституционных поправок, формирующее негативное отношение к ним, намеренная подтасовка фактов и позиций, содержащихся в решениях государственных органов и международных инстанций, выборочное некорректное цитирование одних фрагментов, выхватываемых из контекста, и замалчивание других.

О РОЛИ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Алена Булгакова, председатель Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» призвала всех участников предстоящего голосования пользоваться таким ресурсом как www.nom24.ru.

- Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» уже не первый год ведет работу по выявления недостоверной информации и ее противодействию, - отметила Алена Булгакова. - На нашем ресурсе есть медийная карта, где публикуется проверенная, достоверная информация. Причем, пользоваться ею могут не только представители СМИ, но и все участники предстоящего голосования. Модуль нашей карты позволяет любому участнику процесса голосования сообщать информацию, а наши специалисты, эксперты ее проверят на достоверность.

- Задача общественных наблюдателей – быть фонариками и колокольчиками, - уверен член Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев. – Не пытаться решить вопрос по существу, задача наблюдателей – сообщить о том, что вам кажется нарушением. Нужно уделять большое внимание именно обучению наблюдателей, чтобы они знали, где заканчиваются их ответственность, они должны знать, куда смотреть во время голосования, на что обращать внимание. Все наблюдатели должны понимать, что работают с единой целью – не допустить подрыва доверия граждан к проводимой процедуре. Что скрывать, злоупотребления есть. И они возможны. В Калининградской области 5000 членов избирательных комиссий, за всеми не уследишь.

О ПОДГОТОВКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская и руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура рассказали о том, как сегодня ведется подготовка к Обещроссийскому голосованию членов избирательных комиссий и участков для голосования.

- Работа ведется в двух направлениях: это подготовка к проведению самого голосования, а также – подготовка к соблюдению всех санитарных норм и требований всеми участниками мероприятия, - отметила Инесса Винярская. – Форм голосования много. С 25 июня начнем работать с гражданами по досрочному голосованию, по голосованию на дому, по выездному голосованию в муниципалитетах.

- 10 июня ЦИК с федеральной службой Роспотребнадзора подготовили и направила новые рекомендации по организации голосования без рисков для здоровья граждан, - продолжила глава регионального избирательной комиссии. - Сегодня в Калининградскую область поступает полный перечень всех необходимых средств и для граждан, и для членов избирательных комиссий: маски, перчатки, ручки, защитные экраны, защитные халаты.

По словам Инессы Винярской, к 1 июля все требования по дезинфекции участков для голосования будут выполнены в полном объеме.

- Дезсредства закуплены в достаточном объеме, во время голосования каждый час-два мы также будет проводить обработку всех поверхностей, - подчеркнула руководитель. - Призываю всех участников голосования - использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию. Нам важно развести потоки. Важно, чтобы граждане воспользовались разными формами голосования, и тогда 1 июля на участках не будет очередей, мы сможем минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.

Если выполнять все санитарные требования, 1 июля места для голосования станут самыми безопасными.

- Важно донести до граждан, как действовать в плане безопасности во время голосования, - еще раз заострила внимание на информационной подготовке жителей региона Елена Бабура.

Кроме этого, глава регионального Роспотребнадзора рассказала, что в ближайшее время с сотрудниками избирательных комиссий будет проводиться дополнительный инструктаж о правилах проведения голосования без рисков для здоровья у граждан, находящихся на самоизоляции дома, а также для тех 4500 жителей, кто находится на изоляции под медицинским наблюдением.

В ближайшее время Роспотребнадзор также определиться, кто именно из членов избирательных комиссии будет в обязательном порядке обследоваться на коронавирусную инфекцию.

О СИМПТОМАХ ОРВИ В ДЕНЬ ГОЛОСВАНИЯ

Что делать, если у желающего принять участие в голосовании поднялась температура? Идти или нет на избирательный участок? В обсуждении этого вопроса упомянутый Алексей Елаев призвал всех граждан быть «ближе к реальности».

- Если плохо себя чувствуете, оставайтесь дома, - призвал член Общественной палаты. - Вызывайте членов избирательной комиссии и врача. И проголосуете, находясь дома, и прибывшие к вам на помощь медики помогут разобраться с причинами вашего недомогания.

О НАБЛЮДАТЕЛЯХ 65+

Отдельным вопросом для обсуждения стал вопрос возможности участия в голосовании наблюдателей в возрасте 65 лет и старше.

- К нам поступают заявления об участии в предстоящем мероприятии от наблюдателей в возрасте 65 лет и старше, и оснований отказывать таким заявителям у нас нет, - пояснил исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Калининградской области Игорь Селиванов, обращаясь к главе регионального Роспотребнадзора Елене Бабура. – С другой стороны, мы понимаем, что в регионе действует постановление правительства о продолжающемся режиме самоизоляции для лиц именной этой возрастной группы. Как быть в этой ситуации?

- Наш регион сейчас находится на первой стадии снятия ограничений, - прокомментировала Елена Бабура. - Анализ эпидемиологической ситуации свидетельствует о том, что к 1 июля мы можем переходить ко второй стадии снятия ограничений.

- Есть надежда, что к 1 июля после обращения главного санитарного врача к губернатору Калининградской области будут сняты ограничения для лиц 65+, и они смогут участвовать в голосовании как наблюдатели, - резюмировал Селиванов.

По словам руководителя региональной общественной палаты, с 25 июня по 1 июля включительно в Общественной палате будет работать «Горячая линия». На звонки граждан - участников процесса голосования по поправкам в Конституцию будут отвечать 14 адвокатов (по рекомендации адвокатской палаты Калининградской области). С юристами уже проведена подготовительная работа. Телефон «Горячей линии» объявят ближе к началу процедуры голосования.

Кроме этого, 22 июня пройдет обучение наблюдателей. О форме учебы, о составе групп слушателей семинаров в Общественной палате обещают также сообщить дополнительно.