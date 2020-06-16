Парад Победы 2020 в Калининграде: когда пройдет, какие улицы перекроют, какую технику увидим

КОГДА СМОТРЕТЬ

Парад Победы в Калининграде, как и в ряде других городов России, в этом году пройдет 24 июня. В привычную дату 9 мая тожества отменили из-за коронавируса. Новая дата выбрана не случайно – именно 24 июня 75 лет назад состоялся исторический парад на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне. Место сбора в Калининграде прежнее – площадь Победы.

КОГДА РЕПЕТИЦИИ

Военнослужащие семь раз будут тренироваться на территории аэродрома, только для горожан эти учебные парады будут недоступны. А вот в городе репетиции можно будет посмотреть. Их будет три и одна из них – генеральная. 19, 20, 21 июня с 19.30 до 24.00 центр Калининграда будет закрыт для проведения репетиций.

Всего же 19, 20, 21 и 24 июня будут закрыты для движения транспорта площадь Победы и ряд прилегающих к ней улиц.

А в праздничный день 24 июня с 7.00 до 12.30 движение закроют для проведения парада по:

- Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

- площади Победы;

- ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского;

- Советскому проспекту на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;

- проспекту Мира на участке от проспекта Советского до ул. Серж. Колоскова;

- ул. Театральной на всём протяжении;

- Гвардейскому проспекту на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до площади Победы;

- ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;

- ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;

- ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского.

Владельцам транспортных средств на это время рекомендуется переместить свои автомобили с территории проведения мероприятий, а также:

- с автостоянки в районе Драмтеатра;

- с автостоянки на площади Победы;

- с автостоянки в районе ТЦ «Пассаж».

Репетировать будут и воздушный парад.

Пролеты авиатехники над площадью Победы в Калининграде пройдут 16, 18 и 19 июня. В настоящее время лучшие пилоты морской авиации Балтийского флота проводят тренировки в районах аэродромов базирования в Калининградской области на Чкаловске под Калининградом, Черняховске и на военном аэродроме в поселке Донское.

Чеканя шаг, по площади Победы пройдет более 2 тысяч человек.Фото: Александр КАТЕРУША

ЧТО УВИДИМ

Чеканя шаг, по площади Победы пройдет более 2 тысяч человек. Это военнослужащие Балтийского флота и Военно-морской академия, курсанты университета МВД России, пограничного института, сводные роты УФСИН, МЧС, Росгвардии, кадеты и юнармейцы...

Организаторы отмечают, что каждый участник парада пройдет тест на коронавирус. Но если на время репетиций военнослужащие надевают маски, то во время парада они будут без них.

В военном параде примет участие 75 единиц техники. Горожане увидят танки Т-72Б3, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», зенитно-ракетные комплексы «С-400», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь - С1», тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и другую грозную технику. Планируется и участие в параде танка Т-34, который штурмовал Кёнигсберг – для нашего города это стало традицией.

В воздушной части парада будет задействовано 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. В небе над площадью Победы пролетят истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики, ударные и транспортно-боевые вертолеты, другая военная техника. Высота полета боевых машин будет составлять от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

В воздушной части парада будет задействовано 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.Фото: Александр Подгорчук

ОТМЕЧАЕМ С МУЗЫКОЙ

Примет участие в параде и военный оркестр штаба Балтийского флота. Музыканты (их 40 человек) уже много раз репетировали праздничную концертную программу.

В репертуар оркестра включены марши, которые звучали на параде Победы в 1945-м году, а также готовятся новые современные музыкальные композиции.

Уже известно, что парад войск Калининградского гарнизона начнется под незабываемую мелодию песни «Священная война» и завершится прохождением оркестра под всенародную мелодию из песни «День Победы».

Всего же во время парада военные музыканты исполнят более 45 мелодий военных лет в маршевом варианте.

Наряду с традиционными маршевыми произведениями будут исполнены мелодии известных песен времен Великой Отечественной войны, адаптированных к торжественному прохождению парадных расчетов.

СМОТРИМ САЛЮТ

Состоится в Калининграде и праздничный салют. Стрелять будут традиционно из парка Победы. Начало в 22:00 по калининградскому времени.

По данным мэрии города, 24 июня с 20.00 до 23.00 будут из-за салюта и фейерверка будут перекрытия по:

- ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дмитрия Донского;

- проспекту Гвардейскому на участке от ул. Театральной до ул. Ген.-фельдм. Румянцева;

ГДЕ ЕЩЕ ПЕРЕКРОЮТ

22 июня с 10.00 до 12.30 закроют движение по ул. Лукашова от ул. В. Попова до ул. Т. Кабилова – для торжественной церемонии перезахоронения останков погибших при защите Отечества на воинском мемориале в Чкаловске;

23 июня с 10.30 до 12.00 по ул. М. Булатова на участке от дома № 241 до Советского проспекта – для торжественной церемонии открытия топонимического мемориального знака.