Какие «фишки» появились на главных пляжах Калининградской области в этом году

ЯНТАРНЫЙ. ПОД «ГОЛУБЫМ ФЛАГОМ»

В популярном у туристов Янтарном мест отдыха станет еще больше.

- Мы открыли детский пляж на территории озера в приморской части, неподалеку от «Галеры». Он со спасательным постом, лежаками, зонтами, аквапарком. Аквапарк надувной – это для нас новинка. Июнь проведем в тестовом режиме, а июль и август он будет полноценно работать. Теперь у нас четыре пляжные зоны, две из которых под «Голубым флагом», - говорит глава Янтарного Алексей Заливатский.

«Голубой флаг» - это международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Многие туристы руководствуются именно наличием «Голубого флага», выбирая место для отдыха.

- Лежаки у нас на расстоянии 1,5 метра друг от друга, по рекомендации Роспотребнадзора. Торговля пока только выносная. Поставим столики у лежаков, и люди смогут из кафе забирать еду, чтобы кушать под зонтом, - продолжает глава Янтарного.

Кстати, лежаков в этом году здесь будет 350 штук, плюс 150 пляжных зонтов. На пластиковые лежаки заказали матрасы, поскольку многим отдыхающим без них было неудобно. Корзины для отдыха, которые можно видеть на старых довоенных фотографиях, также успешно используют уже четвертый год подряд. Цены на прокат (лежак, полотенце и зонт) остались как в прошлом сезоне – 350 рублей.

Открываются новые пункты проката «ватрушек» и «бананов» для катания по воде. Найти их можно будет в районе «голубых флагов».

СВЕТЛОГОРСК. ФУНИКУЛЕР СНОВА В СТРОЮ

Это прекрасное место для прогулок по городским улочкам, в парках и окружающем лесу. Есть и два променада: старый и длиннющий новый. С пляжами здесь хуже. В этом году места для отдыха на море организованы в районе детского лагеря «Огонек», у спуска с улицы Московской, у спуска в Отрадном, в районе Филинской бухты (поселок Приморье). Все эти пляжи обеспечены спасателями.

- Имеются биотуалеты, шезлонги, кабинки для переодевания, душевые стойки, в Филинской бухте обустроены детская площадка и спуск на пляж для маломобильных групп населения, - добавляет глава Светлогорска Владимир Бондаренко.

Канатная дорога работает уже около недели.Фото: Александр КАТЕРУША

Неделю назад после дезинфекции возобновила работу канатная дорога. В планах администрации также значится реконструкция территории бывшего заведения «Медуза». К концу июня на этом месте будет возведен геокупол с кафе и детскои развлекательнои зонои , планируется проводить музыкальные вечера, анимацию. А на прилегающем пляже будут проходить спортивные соревнования. И еще – новому кафе придумывают новое название, уже объявлен конкурс. Победителю обещают скидку на меню кухни в размере 50% на протяжении всего сезона.

ПИОНЕРСКИЙ. ЗА БУЙКИ НЕ ЗАПЛЫВАТЬ!

В городке пока не наблюдается обычного для начала июня наплыва отдыхающих. Хотя променад после зимних штормов подправили, лестничные марши восстановили, пляж радует своей чистотой и приличной шириной - море намыло песчаный берег.

На городской части пляжа поставили урны для мусора, стационарные лежаки с пластиковыми аркообразными тентами от солнца, скамейки со столиками с деревянными крышами от дождя. Открылись и кафе, а также прокат велосипедов. В море установлены оранжевые буйки – ограничения для любителей дальних заплывов. На двух стационарных постах дежурят спасатели. В районе побережья у резиденции правительства РФ «Янтарь» дикие и узкие пляжи, но здесь тихо и можно слушать морской прибой.

Ноу-хау этого сезона – музыкальные трансляции на набережной, где на каждом фонарном столбе по два громкоговорителя. Хотя многим это не нравится.

- Громкая музыка, в основном попса, раздражает. Приезжаешь отдохнуть на природе под шум прибоя и пение птиц, так нет! Маленьких детей спать не уложить. Безобразие! – возмущается утомленная солнцем жительница Ханты-Мансийска, досадливо оглядываясь на променад.

Из несомненных плюсов – прекрасные парки, два озера с рыбалкой, регулярные выбросы янтаря на морские пляжи. Гулять в полной самоизоляции можно по живописному ущелью реки Чистой до Светлогорска. От Пионерского до Заостровья и Куликово построена велосипедная дорожка.

БАЛТИЙСК. ТРОС ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

В черте городского пляжа (он в Балтийске длиной 2 км) параллельно берегу в море натянули тросы. За них, как предполагается, можно ухватиться в случае, если вас уносит течением. Организовано три спасательных поста.

- Детскую площадку поставили на центральном пляже. Для маломобильных граждан есть очень удобная раздевалка. И транспортное средство можно практически за 30 метров от пляжа поставить бесплатно, - сообщил глава Балтийска Сергей Мельников.

Спасатальный пост в Балтийске.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Недавно начали разбирать старый деревянный променад.

- Там будем планировать благоустройство. На следующий год разместим объекты, - добавил Сергей Мельников.

Решено также снести все старые и разбитые строения у променада. Останется только одно здание, находящееся не в аварийном состоянии. Также подремонтируют деревянный настил и канатные ограждения. Обсуждался вопрос и о восстановлении авандюны. Приведут в порядок стадион для пляжных видов спорта. Волонтеры присоединятся к облагораживанию этого района. Они примут участие в уборке территории - соберут мусор на пляже.

В западной части Зеленоградска появился пляж повышенной комфортности.Фото: Администрация Зеленоградска

ЗЕЛЕНОГРАДСК. КОРЗИНЫ «ПОД СТАРИНУ»

Протяженность зеленоградских пляжей в этом году увеличилась на 200 метров.

- Всего оборудовано пять - три в городе и два в поселках Лесной и Куликово, - уточнил замглавы администрации Зеленоградска Георгий Попшой. - В Лесном капитально отремонтирован променад. Пляжи оснащены спасательными вышками, жилетами и техникой, а также дефибрилляторами, досками для САП-серфинга, адаптированными под спасательные работы, для оперативного реагирования. Мы купили квадрокоптер, который может транслировать видео в разрешении 4К и оснащен тепловизиром для работы в условиях плохой видимости или ночью. Он также может доставить буй или спасательный круг утопающему до прибытия спасателей. И даже способен буксировать по воде человека весом до 120 кг.

Кроме того, большие надежды возлагают на гидроцикл, с помощью которого прошлым летом спасли несколько человек, которых уносило на надувных матрасах в море. На променаде установили кран, с помощью которого гидроцикл можно оперативно спустить на воду.

Фишка сезона в Зелноградске – плетеные корзины, как в довоенном Кранце - их купили 30 штук.Фото: Администрация Зеленоградска

В западной части Зеленоградска появился пляж повышенной комфортности. Всего к лету закуплено 60 шезлонгов и 30 зонтов, 6 больших беседок (шатров) с навесом и шторами. Фишка сезона – плетеные корзины, как в довоенном Кранце - их купили 30 штук. Предварительные цены на прокат: лежак и зонт в комплекте – 200 рублей в день; шатер с навесом на 2 человека – 1000 рублей; пляжная корзина – 500 рублей.