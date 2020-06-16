Когда супругов-педофилов выводили из дома, жители их чуть не растерзали: семейная пара заставляла детей сниматься обнаженными

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

1 июня в День защиты детей в поселке Тихое (название изменено) полиция задержала семейную пару за эротические съемки с несовершеннолетними девочками. Шокирующая новость моментально облетела всю округу, а уголовное дело получило широкий общественный резонанс.

Поселок расположен далеко от Калининграда. Тишь да благодать. На обочинах улиц трава по пояс, а во дворах бурьян поднялся в рост человека. В глаза сразу бросается запустение. Видно, когда-то здесь кипела жизнь. На главной улице двухэтажные однотипные дома из белого силикатного кирпича, построенные, судя по надписи на одной из стен, в 1971 году, в канун 24 съезда КПСС. Кое-где в обшарпанных подъездах стекла в окнах разбиты, кровли обветшалые… В деревне живут около двухсот человек, половина из них дети. Большинство взрослых сидит без работы или ездит на заработки в другие места. Выручают огороды, своя картошка, овощи, фрукты. Имеется два очага цивилизации - сельпо и дом культуры.

Встречаемся с симпатичной женщиной - мамой одной из трех девочек, проходящих потерпевшими по уголовному делу о детской порнографии.

- Елена и Андрей Черновы (имена и фамилия изменены - Ред.) приехали в наш поселок год назад из Калининграда, - рассказывает Наталья (имя изменено - Ред.). – Видно, только расписались, свадебные фото показывали. Говорят, что жена – сирота, бабушка ее воспитывала, а училась она в интернате на повара-кондитера.

Первое впечатление, признается Наталья, от Черновых было положительное: люди нормальные, только не особо общительные. А так, чистые, опрятные. Сразу по приезду сделали в квартире ремонт.

- Поселковые наши любопытные, сходили, посмотрели, как живут новоселы. Понравилось: красиво, уютно. Нормальные вроде люди. Единственное, что как-то смущало, - большая разница в возрасте. Жене всего 19 лет, а супруг в два раза старше. И к тому же - мужчина не пьющий, наши местные мужики выпивают, а этот трезвенник. Очень редко брал себе банку пива, - говорит женщина.

НЕ ВЕРИЛИ ДЕТЯМ

По словам Натальи, Андрей устроился на небольшое предприятие в соседнем поселке и сразу завел знакомство с деревенскими ребятишками. Дети за ним ходили гурьбой постоянно, как котята за кошкой бегали. Вместе почистили пруд, стали ходить туда купаться, а потом начали обустраивать площадку для пикника с беседкой.

- Дружно работали. Дети помогали возить песок, кирпичи, доски. Всем нравилось. Потом ребеночек у них родился. А моя девчушка так любит малышей! Ходила с подружками к ним в гости, нянчиться. В коляске младенца по улице катали. Моя дочь рассказывала, что чаем их угощали, вкусными пирогами, плюшками, пиццей. Лена сама пекла. Ничего дурного не было.

А осенью прошлого года семилетняя Иринка (имя изменено) сказала, что "дядя Андрей делает нехорошее".

- Но родители ее подумали, что ребенок ерунду говорит, мол, детские фантазии. Никто ее не слышал, не придавал значения, - продолжает Наталья.

Тайное стало явным уже в этом году, когда в Тихое в гости из соседнего поселка приехала 10-летняя Марина (имя изменено - Ред.). Гуляла с подружками, зашла к Черновым. Дядя Андрей сначала предлагал попить чаю с конфетами, а потом... заставил девчонок раздеваться и стал фотографировать в разных позах. Марина вернулась домой и поделилась с подругой, та выложила все своей маме. Мама поверила. В итоге в полицию поступило первое заявление о детской педофилии. 36-летнего мужчину и его 19-летнюю супругу вскоре задержали. Выяснилось, что они вовлекали девочек в съемки фото и видео эротического содержания. При обыске квартиры в компьютере подозреваемых обнаружили целый архив эротических снимков и роликов с разными детьми.

Типичная застройка поселка Тихое.Фото: Александр Подгорчук

ОТ РАСПРАВЫ СПАСЛА ПОЛИЦИЯ

Вероятно, супруги занимались изощренным развращением несовершеннолетних с лета прошлого года.

- Они уже тогда наших девочек к себе приглашали в дом, заманивали конфетками, брали с собой купаться на озера. Что касается нашей истории, то мы с мужем, ни о чем не догадывались, хотя нехорошие слухи были, - продолжает свой рассказ Наталья. - А 1 июня мы поехали в райцентр покупать подарки дочери ко дню рождения. И тут звонок из полиции, как гром среди ясного неба. Поехали в отдел. С нашей девочкой работал психолог, и она все подробно рассказала следователю. У нас волосы встали дыбом! – продолжает Наталья.

По словам Натальи, в мае ее дочь пришла к Черновым. Попили чай. Андрей показал ей фотографии с обнаженными детьми и предложил сняться в порно.

- Входную дверь запер, рядом лежала бита. А жена его сказала: «Раздевайся!». Стала показывать, в какие позы вставать. Дочь испугалась и исполнила все, к чему принуждали Черновы. Все снимали на камеру. Нам дочка после объяснила, что молчала, потому что боялась, что не поверят! Конечно просто ужас.

...Когда супругов-педофилов выводили из дома, собралась вся деревня. Чтобы возмущенные люди не учинили самосуд, полиция усилила охрану Черновых.

- Они даже не думали, что за ними придут, ведь столько времени они спокойно действовали. Для них задержание стало полной неожиданностью. Было несколько полицейских машин, человек тридцать сотрудников МВД, - вспоминают очевидцы. – А мы были в шоке. Потом их привозили в бронежилетах на следственный эксперимент, прямо к подъезду. Глаз гады не поднимали! У многих было тогда желание что-то сделать, учинить расправу…

Квартира Черновых опечатана. Десятимесячного сына после ареста родителей увезли в больницу.

СТРАДАНИЯ ОТ СКУКИ

Когда мы направились к дому культуры, где есть единственная детская площадка, по дороге встретили десяток неприкаянных мальчишек разного возраста. Безнадзорные ребятишки гуляют сами по себе, им явно нечем заняться. Разве что крутить хвосты местным собакам. Ни спортивных площадок, никакой инфраструктуры для физкультуры и активного отдыха. Ничего.

У обшарпанного здания «очага культуры» знакомимся с заведующей сельским клубом. Он пока закрыт из-за коронавирусных ограничений.

- У нас в поселке 98 несовершеннолетних детей и подростков, - рассказывает женщина. - Большая часть из них с удовольствием занималась у нас до пандемии. Работали кружки, вокальный, два хореографических. Участвовали в областных конкурсах. Было футбольное поле, где проводили соревнования между поселками. Мальчишки постоянно играли. Но в этом году даже не нашлось средств, чтобы скосить траву.

На вопрос, что нужно сделать, чтобы подобных ЧП в деревне больше не происходило, заведующая клубом отвечает:

- Я прожила здесь всю жизнь. Всякое бывало, но, чтобы такое с педофилией, первый раз. Весь поселок в шоке! Если бы не карантин, думаю, все открылось бы гораздо раньше. Дети больше бы общались в нормальных условиях, занимались бы любимыми делами с увлечением, а не сидели бы по домам. Они с нами делятся своими секретами, доверяют руководителям кружков. А вообще в детство надо вкладывать внимание, заботу и деньги. Детей надо учить, иначе беда. Знаете, у нас есть неблагополучные семьи, где по трое детей. Из одной такой семьи - девочка, пострадавшая от педофилов. Отец там пьет, мама, хоть и трезвая, но дети брошенные, бесхозные. Ходят грязные, голодные целый день. Вот вам и весь ответ.

«Комсомолка» будет следить за расследованием уголовного дела.

ЧТО ГОВОРИТ СЛЕДСТВИЕ

В Следственном управлении Следственного комитета России по Калининградской области рассказали, что семейная пара обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц, с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшим, в том числе, не достигшим 14 лет, с использованием их беспомощного состояния"). Мужчине также предъявлено обвинение по ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"). Расследование продолжается.