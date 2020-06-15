«Будем гулять каждый день!»: Вокруг «АВТОТОР-Арены» обустраивают сосновый бор

Вот уже несколько недель в лесопарковой зоне вокруг «АВТОТОР-Арены» в микрорайоне имени Александра Космодемьянского кипит работа. Уже убран копившийся годами бытовой мусор и сухостой, а вместо ухабистых тропинок в сосновом бору проложены аккуратные пешеходные дорожки. И хотя благоустройство еще не завершено, здесь уже с удовольствием прогуливаются жители домов соседних Алданской и Тихоокеанской улиц.

- Я живу рядом с этим лесом с 2015 года, и здесь всегда было довольно грязно, - рассказала нам Анна Семакина, которая вышла подышать свежим воздухом со своими двумя детьми. - Тут в хорошую погоду компании разные собирались, после которых всегда оставались бутылки и много чего еще. Сейчас всё убрали, дорожки прокладывают, скоро будем каждый день здесь гулять.

- Очень ждем появление спортивных площадок, поскольку в нашем дворе детям почти негде заниматься, - добавляет жительница дома № 38 по улице Алданской Елена Лобадина. - Мы очень благодарны за то, что наконец-то будет наведен порядок и рядом с домами появится такой благоустроенный уголок.

Жители микрорайона не только с нетерпением ждут окончания работ, но и делятся своими предложениями. Например, озвучили пожелание уложить на дорожки асфальтовое покрытие. Правда, руководство АВТОТОР не поддержало эту идею, поскольку потребовалось бы вынимать большой объем грунта, что может негативно сказаться на корневой системе зеленых насаждений. Кроме того, нагревающийся на солнце асфальт создает неблагоприятный запах. Пешеходные и велодорожки в лесу будут нескольких типов с различным покрытием, в том числе - разного цвета. Появятся спортивные и детские площадки.

.

Всего в лесопарковой зоне сейчас в две смены трудятся около 150 человек. Все они - сотрудники АВТОТОР. Из-за перебоев с поставками комплектующих в связи с коронавирусом возникло некоторое сокращение производства, и работникам на это время предложили заняться приведением в порядок парка возле спортивного комплекса. Каждому начисляется заработная плата, на месте организовано бесплатное питание.

Комплектовщица Жанна Юркина и сборщица Мария Королева живут в Правдинске, откуда их (как и других автоторовцев, кто проживает в муниципалитетах области) привозят в микрорайон имени Космодемьянского служебным транспортом.

- Всю тяжелую работу у нас выполняют мужчины, а нам доверили наводить чистоту, - объясняет Жанна Юркина. - Честно говоря, лес возле ФОКа выглядел не лучшим образом, несколько машин мусора отсюда вывезли. Что касается нас, то, конечно, пришлось некоторое время привыкать к другому распорядку и ритму, но сейчас уже никаких проблем нет. На свежем воздухе работается легко, да и с погодой в целом повезло.

.

Работы на самом спорткомплексе практически завершены, а крытое футбольное поле спорткомплекса уже получило сертификат FIFA. После ввода в эксплуатацию «АВТОТОР-Арена» станет одним из самых крупных и современных физкультурно-оздоровительных комплексов нашей страны - его площадь составляет 42 тысячи квадратных метров. Проект строительства АВТОТОР полностью реализует за счет собственных средств. Стоимость объекта составила порядка двух миллиардов рублей.

Помимо крытого футбольного манежа здесь будет действовать бассейн олимпийского класса длиной 50 метров с подъемным дном для занятий детей и людей с ограниченными возможностями; многофункциональный спортивный зал, а также залы для борьбы, бокса, фитнес-зал, танцевальный зал и многое другое.