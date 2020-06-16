Куда можно улететь из Калининграда с 1 июля

С 1 июля авиакомпания «Победа» начнет выполнять рейсы из Калининграда в Сочи. Летать обещают регулярно, с частотой дважды в неделю по средам и субботам. Уже известно и расписание.

По средам: Вылет из Калининграда в 18:00. Прибытие в Сочи в 22:20. Вылет из Сочи в 15:10. Прибытие в аэропорт «Храброво» в 17:35.

По субботам: Отправление из Калининграда в 18:35. Прилет в Сочи в 22:55. Вылет из аэропорта Сочи в 15:55. Прибытие в аэропорт Калининград в 18:10. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

Продажа билетов уже открыта на официальном сайте лоукостера и в авиакассах.

- Средний тариф продажи билетов почти в три раза ниже среднего тарифа 2019 года, - отметили в "Храброво". А если конкретнее? Например, в субботу, 11 июля, из Калининграда в Сочи можно улететь за 2999 рублей. И за эти же деньги прилететь обратно, в среду 22 июля.

"В авиакомпании «Победа» ввели дополнительную дезинфекцию салонов. На бортах воздушных судов установлены специальные фильтры, очищающие воздух от мельчайших частиц с высокой эффективностью. Экипажи каждый день проходят тщательный медицинский контроль», - говорится на сайте "Храброво". Обратите внимание, что сейчас в Сочи, как и во многих других городах, действует правило 14-дневного карантина для приезжих, работают обсерваторы. То есть, прилетев в Сочи, вы не сможете просто так прямиком отправиться на море, а вынуждены будете ждать две недели взаперти. А там и отпуск закончится! Будет проще, если вы приезжаете в санаторий на Черном море и у вас есть заранее заготовленная справка об отсутствии коронавируса. Без бумажки в здравницу не пустят.

Кроме того, с 1 июня «Победа» возобновила регулярные рейсы из Калининграда в Москву (Внуково). С 11 июня самолеты летают в Санкт-Петербург.

С 22 июня авиакомпания «РусЛайн» начала выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Воронеж, Псков, Петрозаводск, Анапу и Мурманск. Рейсы запланированы в рамках действия летнего расписания до 24 октября и будут выполняться дважды в неделю по каждому направлению. Продажа билетов открыта на сайте «РусЛайна», в авиакассах.

Рейсы по маршруту Калининград-Воронеж по понедельникам и четвергам: Вылет из Калининграда в 12:50, прилет в Воронеж в 15:55. Вылет из Воронеже в 10:05, прибытие в аэропорт «Храброво» в 11:20. Время в пути 2 часа 15 мин.

Рейсы из Калининграда в Псков по вторникам и субботам: Вылет из аэропорта «Храброво» в 11:00, прилет в Псков в 13:10. Вылет из Пскова в 16:50, прибытие в Калининград в 17:10. Время в пути 1 час 20 мин.

Рейсы из Калининграда в Петрозаводск по средам и воскресеньям: Вылет из Калининграда в 07:00, прибытие в аэропорт Петрозаводска в 10:00. Вылет из Петрозаводска в 15:05, прилет в аэропорт «Храброво» в 16:05. Время в пути 2 часа.

Рейсы из Калининграда в Анапу будут выполняться с технической посадкой в 45 минут в Пскове. Время в пути до Анапы составит 4 часа 45 мин. Долететь до Анапы из Калининграда, например, 7 июля, можно за 6000 рублей. Столько же стоит обратный билет на 18 июля.

Рейсы из Калининграда в Мурманск будут выполняться с технической посадкой в 35 минут в Петрозаводске. Время в пути до Мурманска составит 4 часа 15 мин.

Также авиакомпания «РусЛайн» продолжает летать из Калининграда в Сыктывкар и Белгород.

На самолетах компании «Азимут» можно (до 23 октября) улететь в Краснодар, Калугу и Ростов-на-Дону.

Например, рейсы по маршруту Краснодар-Калининград-Краснодар выполняются дважды в неделю по четвергам и воскресеньям по следующему расписанию: Вылет из Краснодара в 12:15, прибытие в Калининград в 14:20. Вылет из аэропорта «Храброво» в 15:00, прилет в аэропорт Краснодара в 19:10. Время в пути 3 часа 10 минут.

Подробнее о рейсах узнавайте на сайтах авиакомпаний и в авиакассах.

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