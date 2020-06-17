Как работают поликлиники Калининграда с 16 июня

С 16 июня поликлиники Калининграда открылись для планового приема пациентов. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- В поликлинике, к которой приписан гражданин, можно получать плановую амбулаторную помощь в полном объеме, за исключением диспансеризации, - отметили в ведомстве.

По словам главного врача горбольницы № 4 Калининграда Романа Мамонова, в поликлиниках готовы к приему пациентов и оказанию плановой помощи.

- Мы продолжаем соблюдать все меры предосторожности для снижения рисков распространения коронавируса, - сказал главный врач. - Осуществляем входной контроль температуры пациентов. Потоки пациентов разделены: есть отдельные входы для пациентов с признаками ОРВИ, отдельно – без подобных признаков. Пока пациентов не очень много, но в ближайшее время количество приемов будет расти. К горбольнице № 4 прикреплено 150 тысяч пациентов. Важно, что пока наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями и в возрасте 65+ все еще проводится на дому. Можно получить помощь не только терапевта, но и узких специалистов.

А КАК СТОМАТОЛОГИИ?

Последние месяцы отдельные стоматологические службы работали с пациентами лишь по острой боли. С минувшего вторника горожане могут получить плановую помощь и у стоматологов.

- Плановый прием – это и лечение кариеса, и лечение осложнений кариеса, и удаление зубов, и протезирование, и проведение хирургических манипуляций по имплантации, - прокомментировал главный врач городской стоматологической поликлиники Юрий Шлегель. – Мы не можем использовать в работе турбинные наконечники и пьезо-инструменты.

Как поясняют специалисты, использование этих инструментов в период распространения коронавирусной инфекции опасно именно тем, что распыляют не только воздух, но и жидкость.

Весь медперсонал поликлиник работает с пациентами в средствах индивидуальной защиты: масках, щитках, перчатках, одноразовых халатах, шапочках. Выполняются рекомендации по тестированию на COVID-19 сотрудников медучреждений первичного звена. В коридорах учреждений размещены стикеры, напоминающие о важности соблюдения социальной дистанции.

Записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуги и регистратуру поликлиники, к которой приписан пациент. При посещении поликлиник и пациент должен использовать защитные маски, перчатки, бахилы.

Добавим, с 20 июня в Калининградской области возобновляется и плановая госпитализация в стационары.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как работает калининградский кардиоцентр

"С самого начала пандемии, все эти месяцы наш центр (Центр высоких медицинских технологий Калининграда. – Ред.) работал в круглосуточном режиме, экстренно и планово оказывая помощь людям с заболеваниями высокого риска для жизни – сердца и сосудов. Операции не прекращались ни на один день. С соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер. В том и числе – и самые сложные, на открытом сердце. Но короновирусная угроза возросла, учреждение перевели в режим обсервации. Наши специалисты в круглосуточном режиме лечат пациентов и ухаживают за ними. И теперь «живут на работе» в буквальном смысле этого слова", - сообщают на официальном сайте центра.