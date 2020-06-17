В Калининградской области карантин для приезжих снимут ориентировочно 24 июня

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поделился у себя в Инстаграме планами по снятию карантинных ограничений для приезжающих в регион. По словам главы области, это может произойти через неделю, однако некоторые ограничения сохранятся.

"В ближайшее время (ориентир 22-24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее двух ночей), - написал Антон Алиханов.

С конца апреля в Калининградской области действует режим обязательной 14-дневной обсервации для прилетающих в регион жителей других субъектов Российской Федерации. Обсервация на касается жителей области, а также тех, кто имеет в регионе недвижимость или ее арендовал.

- Четкий порядок прибытия будет известен в конце недели, - сообщил "КП" руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

По его словам, будет в том числе определен четкий порядок по предоставлению туристами результатов тестирования на коронавирусную инфекцию: либо приезжать нужно будет с готовыми, разумеется, отрицательными результатами, либо тестирование будет проводиться по прилету в Калининградской области.

Аэропорт "Храброво" ждет наплыва туристов.Фото: Александр Подгорчук

А накануне стало известно, что начало туристического сезона в Калининградской области сдвинули на неделю. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- Сроки пришлось сдвинуть, - сказал Ермак журналистам. - Новые ориентировочные даты запуска турсезона в области – период с 22 по 26 июня. Мы рассчитываем, что с этого времени туристам, прибывающим в Калининград, не придется проходить обязательный двухнедельный карантин. А вот тест на коронавирус пока будет необходим. Если туристы будут приезжать без этой справки, придется проходить через обсерватор.

Напомним, что с понедельника, 15 июня, в Калининградской области открыты городские парки и Ботанический сад, 17 июня начинает работу зоопарк. Также возобновили работу стоматологические клиники, косметологии, массажные салоны и клиники пластической хирургии. Пляжи и променады на морском побережье открылись в начале месяца, а с 8 июня отелям и гостиницам разрешено осуществлять бронирование номеров.

В конце этой недели, по предположению Антона Алиханова, область может перейти ко второму этапу снятия ограничений, в рамках которого будут открыты музеи и летние кафе. Третий этап выхода из карантина предусматривает начало работы стационарных заведений общепита. Когда это произойдет, пока неизвестно, но губернатор во всяком случаев призвал рестораторов готовиться к началу полноценной работу заведений.

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