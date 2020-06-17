2020-06-17T17:13:51+03:00
Общество

Зачем на пляже в Светлогорске волнорезом перекрыли доступ к морю

Удивительный "забор" установили перед променадом
Ольга Гончарова
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Волногаситель будет стоять, как минимум, до конца года.Волногаситель будет стоять, как минимум, до конца года.Фото: Борис Бартфельд
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В соцсетях разгорелось бурное обсуждение фотографии волнореза, установленного в Светлогорске. Недоумение и возмущение многих вызвало то, что буны поставили не поперек уреза воды, как обычно, а вдоль пляжа, перегородив тем самым доступ в море.

"Чтобы люди не тонули, купаясь в море, заботливые власти сделали забор, - иронично написала в Фейсбуке Ольга Дмитриева. - Теперь чтобы искупаться надо через него перелазить. Раушен/Светлогорск. Скажите, есть ли такие же заботливые власти в Польше, Литве, Германии, вообще в странах вокруг нас на побережье Балтийского моря"?

Пока Раушен-Светлогорск молчит, мы обратились за комментариями к заместителю директора предприятия "Балтберегозащита" Евгению Бурнашеву. Оказалось, что "параллельный волнорез" установили в качестве эксперимента - как минимум, до конца года.

- Точная эффективность удержания песка в межбунных отсеках в Светлогорске будет определена по результатам регулярного мониторинга за состоянием пляжа в конце этого года, - сказал специалист. - Параллельный ряд деревянных свай не является буной. Это проницаемый волногаситель, он выполняет одновременно несколько задач: защита променада, удержание временной каменной дороги по которой проезжает спецтехника, накопление пляжа между собой и променадом.

При этом, отметил Бурнашев, так как ряд свай на 50 процентов является проницаемым, отбойный эффект во время сильного волнения значительно снижен и волны почти не отражаются в обратном направлении, а уже со значительно потраченной в результате обрушения энергией устремляются за сваи к променаду, после чего вода обычным потоком возвращается обратно в море.

- Таким образом работают большинство проницаемых волногасителей, - отметил Евгений Бурнашев.

По словам специалиста, перпендикулярные буны, напротив практически не проницаемы, что позволяет удерживать и накапливать песчаные наносы при подходящем под углом волнении. Как раз в случае Светлогорской бухты, расположенной на северном побережье Калининградского полуострова, господствующим волнением в течении года является волнение западных румбов, которое и формирует систему течений, перемещающих наносы преимущественно с запада на восток, то есть под углом к перпендикулярным бунам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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