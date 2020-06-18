«Балтийские дебюты» перевели в онлайн, а «Голосящий КиВиН» перенесли на август

Вы, наверное, заметили, что культурно-развлекательная жизнь в Калининграде в последнее время практически сошла на нет. Концерты, спектакли, выставки – обо всем этом мы забыли из-за коронавируса. Вот и с фестивалями этим летом не все гладко.

Например, «Край Света. Запад» в этом году вообще не состоится. А «Балтийские дебюты» впервые пройдут в онлайн-формате. Что именно ждет зрителя – пока не совсем понятно. Организаторы еще продумывают программу и концепцию.

- Нам показалось это логичным - почему бы фестивалю дебютного кино первым не попробовать себя в таком формате. Сейчас ведем переговоры с онлайн-кинотеатрами. Очевидно, что аудитория будет гораздо больше. Это один из главных факторов, чтобы рассматривать онлайн-формат в качестве параллельного формата с обычным фестивалем. В прошлом году «Балтийские дебюты» собрали около 20 тысяч зрителей, аудитория же онлайн-кинотеатров больше на порядок, а то и на два, - рассуждает министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в интервью РИА «Новости».

А вот «Kaliningrad Street Food — городской пикник», возможно, перенесут на сентябрь. Кинофестиваль короткометражек «Короче» либо пройдет частично онлайн, либо также состоится в сентябре. Кто из звезд приедет и будут ли вообще какие-то гости – сказать пока сложно.

Не избежал переноса и «Голосящий КиВиН» - его подвинули на конец августа. По данным телевизионного творческого объединения АМиК, съемки планируют провести 28, 29 и 30 числа названного месяца. Впрочем, окончательными эти даты считать не стоит, еще возможны переносы. Сам съемочный процесс пройдет, по традиции, в светлогорском «Янтарь-холле». Изначально фестиваль планировали провести 17, 18 и 19 июля.

Фестиваль "Голосящий КиВиН" пройдет на этот раз в конце августа.Фото: Александр КАТЕРУША

Зато Мировой чемпионат фейерверков запланирован в обычные сроки и пройдет, как и в прежние годы, в Зеленоградске. Хотя время сейчас такое, что и тут возможны коррективы, со стопроцентной уверенностью гарантировать ничего нельзя.

Ну и любители джаза полны готовности! В этом году XV «Калининград Сити Джаз» пройдет 28, 29 и 30 августа на острове Канта (обратите внимание - даты совпадают с фестивалем КВН). Уже известно об участии в фестивале израильской группы Funk`n`stein (29 августа, главная сцена) и коллаборации Уроша Перича, Робин Чарльз и биг-бенда Дмитрия Кошелева (28 августа, главная сцена).

Еще в этом году на главной сцене 29 августа выступит Ришар Гальяно. Известный джазовый аккордеонист сыграет в составе квартета «New Jazz Musette». Как сообщает пресс-служба фестиваля, это уже второй визит музыканта в Калининград: он приезжал к нам исполнять джаз в 2008 году.

- Друг и ученик Астора Пьяццолы, виртуозный мастер игры на всех разновидностях аккордеона и бандонеона, считается основателем нового направления в музыке - «новый мюзет» (new musette), который сочетает в себе музыку Средиземноморья, джаз, французский шансон и классику. Эклектика творчества Гальяно и высочайшее исполнительское мастерство позволили музыкальным критикам назвать музыканта лучшим аккордеонистом мира, - отмечают в оргкомитете фестиваля.