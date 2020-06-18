Антон Алиханов ответил на главные вопросы о снятии режима ограничений в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на свой странице в Инстаграме обновил информацию о снятии карантинных ограничений в регионе. В частности, речь шла о поездках за границу, возобновлении железнодорожного сообщения с "материковой" Россией, работы детских садов.

"Отмена обсервации (для прилетающих в Калининград жителей других регионов - Ред.) не подразумевает отмены режима самоизоляции по месту пребывания, - сообщил глава области. - Но мы прорабатываем меры и для одновременного снятия режима самоизоляции (при определенных условиях)".

При этом "улететь из региона можно в любой момент времени без ограничений вас не будут штрафовать за то, что вы не изолировались на полные 14 дней ".

Что касается международных поездок, то "вопросы полноценного открытия границ с другими государствами не входят в компетенцию региональных власти ":

"Никакой дополнительной информации дать не можем. Возможность выезда на учебу, работу и в некоторых других случаях недавно уже предоставлена Правительством РФ".

Добавим, что Польша недавно открыла свои границы для отдельных категорий жителей Калининградской области.

Отдельно глава области остановился на работе детских садов.

"Дежурные группы с 1 июля заработают во всех детсадах, - сообщил Антон Алиханов. - Полное открытие в обычном режиме станет возможно не позднее 1 сентября".

Вопрос транзита железнодорожным транспортом пока остается нерешенным, отметил губернатор, добавив, что региональное правительство будет "повторно обращаться к Минтрансу России и МИД с просьбой согласования возможности транзита пассажиров через Литву".