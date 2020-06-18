Как в Калининграде пройдет голосование по поправкам в Конституцию России

Голосование по поправкам в Конституцию России будет проходить в течение недели, причем проголосовать можно как на избирательном участке, так и дома. Об этом в эфире радиостанции "Бизнес FM - Калининград" сообщил заместитель директора Калининградской мониторинговой группы Алексей Высоцкий.

По словам Высоцкого, хоть 1 июля рекламируется как основной день голосования, сделать свой выбор в пользу или против поправок можно заранее.

- Для того, чтобы проголосовать досрочно и на дому, не нужно никаких причин, кроме личного желания. Для того, чтобы проголосовать на дому, нужно просто сказать: «Пусть ко мне домой придут». Все избирательные участковые комиссии откроются 25 июня и в этот же день стартует процедура голосования на дому для всех людей, которые пожелают.

Кроме того, как отметил Алексей Высоцкий, еще есть целый ряд форм голосования, связанных с предприятиями и с дворовыми территориями.

- Голосование действительно подразумевает максимальную удобность. Это вообще первый такой случай в российской практике с голосованием, может быть и последний в части процедуры. Таких процедур никогда не было, и может уже никогда и не будет, - заключил эксперт.

Напомним, что основным и финальным днем голосования станет 1 июля. Он объявлен официальным выходным. Всего в Конституцию предлагается внести около 170 поправок. Ознакомиться с их полным текстом можно на специально созданном сайте конституция2020.рф и на избирательных участках.