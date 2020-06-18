«Это безобразие длится годами!» Жители Московского района Калининграда задыхаются от отвратительного запаха

Жители улиц Клары Назаровой, Зои Космодемьянской, Черниговской, Дзержинского, Яблочной и соседних переулков задыхаются от отвратительного запаха, исходящего от реки Лесной. Об этой экологической беду сообщил в Фейсбуке калининградец Владимир Иванов. А самое страшное в том, что это уже не в первый раз. У речки Лесная на берегах несколько предприятий и частные дома, которые сбрасывают в воду неочищенные стоки. Их томпонируют, выписывают штрафы нарушителям, а им как с гуся вода.

- Построен коллектор, но сбросы нечистот в реку продолжаются! Когда администрация Калининграда примет меры? Где СЭС? – возмущается Владимир Иванов.

Действительно, бедным людям не позавидуешь. Надежда только на оперативные действия тех, кто должен заботится о здоровье и благополучии граждан. А это Роспотребнадзор, природоохранная прокуратура, минприроды региона.

Надо отметить, что в правительстве области живо отреагировали на вопиющую ситуацию.

- Министерство природных ресурсов и экологии уже приняло сигнал. 22 июня специалисты выедут и возьмут пробы воды. О результатах лабораторных исследований сообщим, - сказали в минприроды.

А пока на городской территории, подвергнутой «газовой» атаке, в аномальную жару не продохнуть.

В своих комментариях калининградцы не скупятся на резкие, но справедливые выражения.

Дмитрий Пучкин:

- Жуть конечно. 21 век, а мы по старинке в ручей всё прямотоком. Такая вонища!

Кондаурова Людмила:

- Я думаю, что коллектор не работает, уже 2 месяца. Водоканал, что-то копает вдоль Дзержинки.

Сергей Никитин:

- Жесть. На машине ехал и мне пришлось закрывать окна из-за этой вонищи.

Галина Францева:

- На Черниговской - не микрорайон, а гетто из разномастных многоэтажек. Это вы ещё в дома, ближайшие к речке не заходили! У нас дом в метрах пятистах от заправки "Идель". Как лето,жара наступает, с утречка невозможная вонь стоит. Потом весь день даже в лифт не зайти. И это безобразие длится годами.

Людмила Бачинская:

- Вдоль этой речки столько домов понастроили, почему люди молчат? Хотя, от нашей власти ничего не добиться. Сколько ни писали, ни звонили, а вонь и ныне там.

«Комсомолка» направила сообщение Калининградскому природоохранному прокурору и будет следить за развитием ситуации. А пока лучший выход – качественный респиратор или противогаз.