Следственный комитет проверяет обстоятельства самоподжога мужчины в центре Калининграда

В Калининграде следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства самоподжога мужчины в центре города. Трагедия произошла прямо у здания полиции Ленинградского района. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Наталья Гацко.

- Сегодня, 18 июня, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Галковского мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег, - сказала Гацко. - Сотрудники МЧС, прибывшие оперативно на место происшествия, потушили пламя. Мужчина, получивший ожоги рук и тела, передан медикам. По данному факту следственными органами СКР по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, причиной поступка калининградца мог стать спор с женой по поводу определения места проживания совместного ребенка.

- В ходе проверки следователи тщательно установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение, - добавила Наталья Гацко.

Жуткое ЧП произошло в четверг днем. На ролике, снятом очевидцем происшествия, видно, как молодой, спортивный мужчина в красной футболке стоит возле здания отдела полиции Ленинградского района и что-то кричит сотруднику полиции, который слушает его на крыльце у входа. Можно даже разобрать некоторые слова:

- У меня бывшая жена украла ребенка! Ваша контора отказывается работать, а она сейчас пытается вывезти его в Турцию... Вызывайте неотложку.

В руках у несчастного канистра, вероятно, с бензином. Возможно он уже облил одежду горючей жидкостью перед тем, как сказать последние слова. Далее на кадрах, зафиксированных служебными видеокамерами слежения полицейского отдела появляется густой светлый дым. Человека в красной одежде уже не видно, он переместился в глубь двора. Туда же следом бежит пожарный в униформе, а затем туда летят полицейские. Что далее происходит не видно, но дым продолжает валить. Как сообщает "Клопс.Ru" со ссылкой на собственные источники, мужчина получил ожоги второй и третьей степени. Обгорело тело, руки и ноги.

Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области:

- 17 июня в ОМВД России по Ленинградскому району поступило заявление от жителя Калининграда о гражданско-правовом конфликте с его супругой, с которой он находится в стадии бракоразводного процесса, - сообщила руководитель пресс-службы Светлана Поставничая. - 18 июня данный гражданин пришел в отдел полиции в нервном, неадекватном состоянии. Сотрудниками полиции была вызвана "Скорая помощь", гражданин был передан медикам.

Светлана Поставничая добавила, что по ранее поданному заявлению гражданина проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.