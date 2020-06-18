Следственный комитет проверяет обстоятельства самоподжога мужчины в центре Калининграда
В Калининграде следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства самоподжога мужчины в центре города. Трагедия произошла прямо у здания полиции Ленинградского района. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Наталья Гацко.
- Сегодня, 18 июня, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Галковского мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег, - сказала Гацко. - Сотрудники МЧС, прибывшие оперативно на место происшествия, потушили пламя. Мужчина, получивший ожоги рук и тела, передан медикам. По данному факту следственными органами СКР по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки.
По предварительным данным, причиной поступка калининградца мог стать спор с женой по поводу определения места проживания совместного ребенка.
- В ходе проверки следователи тщательно установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение, - добавила Наталья Гацко.
Жуткое ЧП произошло в четверг днем. На ролике, снятом очевидцем происшествия, видно, как молодой, спортивный мужчина в красной футболке стоит возле здания отдела полиции Ленинградского района и что-то кричит сотруднику полиции, который слушает его на крыльце у входа. Можно даже разобрать некоторые слова:
- У меня бывшая жена украла ребенка! Ваша контора отказывается работать, а она сейчас пытается вывезти его в Турцию... Вызывайте неотложку.
В руках у несчастного канистра, вероятно, с бензином. Возможно он уже облил одежду горючей жидкостью перед тем, как сказать последние слова. Далее на кадрах, зафиксированных служебными видеокамерами слежения полицейского отдела появляется густой светлый дым. Человека в красной одежде уже не видно, он переместился в глубь двора. Туда же следом бежит пожарный в униформе, а затем туда летят полицейские. Что далее происходит не видно, но дым продолжает валить. Как сообщает "Клопс.Ru" со ссылкой на собственные источники, мужчина получил ожоги второй и третьей степени. Обгорело тело, руки и ноги.
Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области:
- 17 июня в ОМВД России по Ленинградскому району поступило заявление от жителя Калининграда о гражданско-правовом конфликте с его супругой, с которой он находится в стадии бракоразводного процесса, - сообщила руководитель пресс-службы Светлана Поставничая. - 18 июня данный гражданин пришел в отдел полиции в нервном, неадекватном состоянии. Сотрудниками полиции была вызвана "Скорая помощь", гражданин был передан медикам.
Светлана Поставничая добавила, что по ранее поданному заявлению гражданина проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
Мужчина пытался себя поджечь возле здания полиции в Калининграде.YouTube
ИСТОЧНИК KP.RU