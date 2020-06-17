Трамвайные рельсы у Кафедрального собора и больше тысячи тонн брусчатки: как изменится остров Канта к концу августа

С 28 по 30 августа в Калининграде пройдет юбилейный 15-й фестиваль "Калининград Сити Джаз", который впервые будет организован не на певческом поле Центрального парка, а на острове Канта. Правда, остров сейчас не принимает даже туристов – все подходы к нему закрыты заборами, за которыми бродят охранники, не позволяющие даже подойти, чтобы положить цветы к могиле Канта. Напомним, что реконструкция началась еще в январе этого года.

Еще в начале работ у горожан были претензии к подрядчику, докопавшегося под самыми стенами собора до человеческих могил. По словам Генне, претензии были учтены. Этот снимок сделан весной.Фото: Иван МАРКОВ

РЕЛЬСЫ БЕЗ ТРАМВАЯ

В среду 17 июня на сайте правительства появилась первая информация о том, что уже сделано на острове, и что там появится в видимой перспективе. Кроме того, советник губернатора Вячеслав Генне сообщил, что по ходу реконструкции в проекте появились кое-какие изменения. В частности, по словам Генне, перед входом в собор уложат трамвайные рельсы, по которым, правда, не пойдет трамвай.

- Одно из немногих дополнений, который получил проект, – это интеграция трамвайных рельсов на площади у центрального входа в собор, чтобы имитировать историческую контекстную среду, - сообщил Генне. - В этом месте в довоенный период находилась трамвайная остановка, поэтому в брусчатку будут вставлены несколько рельсов.

РАСШИРЕННЫЕ ТРОТУАРЫ И НОВЫЕ ДОРОЖКИ

Что касается тротуаров центральной аллеи, то они, вероятно, в угоду фестивальной публике, также будут расширены, а разнообразные тротуарные покрытия будут заменены одним решением.

- Одна из задач проекта благоустройства – замена большого и разного типа покрытий (плитки, булыжника, валунов, асфальта) на один. Для этого использовано в работе 1151 тонна брусчатки, - добавил бывший главный архитектор Калининграда.

Изменения, как добавляет пресс-служба правительства, коснутся и парковых дорожек.

- В парковой зоне острова, помимо регулярных дорожек советского периода, появилось огромное количество новых дорожек, которые позволяют увидеть красоту парка. Их покрытие – тенисит – мягкий дренирующий материал.

Уточним, что тенисит – это либо перемолотая крошка красного кирпича, либо измельченные древесные отходы. Какой именно вид материала используется на острове, пресс-служба не сообщает.

Остров сейчас не принимает даже туристов – все подходы к нему закрыты заборами, за которыми бродят охранники.Фото: Иван МАРКОВ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ И ВОПРОС ЗАСТРОЙКИ

Стоит напомнить, что еще в начале работ у горожан были претензии к подрядчику, докопавшегося под самыми стенами собора до человеческих могил. По словам Генне, претензии были учтены, и последующие работы предваряла археологическая разведка.

- Было выполнено четыре шурфа – два с северной стороны и два с южной стороны собора, – добавил советник губернатора. – 15 июня был издан приказ областной Службы охраны объектов культурного наследия о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия участка культурного слоя Кёнигсберга 18-20 веков на территории, где расположен Кафедральный собор. Работы производились на основании выданного Министерством культуры РФ открытого листа и только лишь по согласованию археологов.

Также после общественных обсуждений по поводу перевода восточной части острова Канта из зоны парков в зону общественных центров у жителей возникли вопросы: зачем это нужно и что именно будет построено на острове. По этой теме Генне заявил, что «никакого капитального строительства в результате работ не производится».

Работы проходят и на главной аллее острова.Фото: Иван МАРКОВ

«СВЕТЯЩИЙСЯ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»

Замечена была и одна пропажа – с территории у входа в собор исчезли три ели. Но еще ранее сообщалось, что теперь они находятся в левой южной части острова.

- Деревья были пересажены с помощью лицензированной организации лесопатологов, имеющей разрешение на этот вид работ, - уточняет пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, рядом с собором уже нет торговых павильонов, зато там же обновлено дорожное покрытие. А также отдельно Генне остановился на подсветке деревьев и скульптур, о которой уже много говорилось ранее. Для ее организации на острове проложено 7 километров кабелей.

- Собор станет светящимся музеем под открытым небом, - добавляет советник. - Также световики работают над подсветкой деревьев. Уже выбрано порядка 5-6 групп деревьев, и они станут предметом световых инсталляций. К августу в рамках этапа светотехнических работ будет отработан фасад самого собора и его кровля.

Новые парковые дорожки.Фото: Правительство Калининградской области