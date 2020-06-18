Москвичи заняли пока не всё: в Калининградской области еще остались номера на турбазах и в гостевых домах, спешите бронировать

Из-за коронавируса приморским отелям до недавнего времени было запрещено принимать брони селить постояльцев. Исключение составляли лишь командированные. Гостиницам на востоке области было полегче, но и там до сих пор малолюдно. Отельеры жалуются на невозможность проводить массовые мероприятия. К примеру, раньше на банкете на 60 человек можно было за вечер заработать 100 тысяч рублей. Сейчас рестораны и общие кухни закрыты. Но если уж совсем невмоготу сидеть дома, можно отправиться по нескольким адресам.

МОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Гостевой дом «У башни», Второй Саратовский переулок 5, Зеленоградск

Тел: 8 (911) 497-39-75

Имеются 6 номеров, своя территория с беседками. Только вот поселиться там можно не раньше 1 июля.

- Не хотим рисковать. Ориентироваться будем на санитарно-эпидемиологическую обстановку, - говорят в гостевом доме. – Ценовая политика остается прежней. Потому что у нас и так просадка. Когда откроемся, разграничим зоны отдыха по всем правилам, общая столовая останется закрытой.

Стоимость: от 2500 до 3000 тысяч рублей/сутки.

Гостевой дом «У Охотника», Балтийский переулок 2 «А», Янтарный

Тел: 8 (952) 054-50-05

Восемь 2-местных номеров, банкетный зал, баня, беседки. Есть мангалы во дворе.

- На июнь еще остались свободные места, на июль бронируют, - говорит администратор. Девушка признается, что свободных мест сейчас гораздо больше, чем в это же время в прошлом году. Гости из других регионов звонят и отменяют ранее сделанные брони. Потому что продолжает действовать режим обсервации – нужно сидеть в изоляции 14 дней. Что это за отдых?

Стоимость: 2-местный номер - 2000 рублей/сутки.

Гостевой дом «Подгорная, 20», ул. Подгорная, 20, Светлогорск

Тел: 8 (911) 460-98-20, 8 (4012) 509-820

Бюджетные варианты и номера комфорт-класса с отдельным входом и удобствами. Пока принимаются только гости с региональной пропиской.

- В первые выходные после вынужденного перерыва был аншлаг, - говорит хозяйка гостевого дома. – Цены мы выставили с конца 2019 года. На июнь было забронировано 60%, на июль-август – 90%.

Стоимость: от 1900 рублей до 2800 рублей/сутки.

Гостевой дом «Избушка у моря», садовый массив «Ягодка», 116, Пионерский

Тел: 8 (911) 450-95-85

Идеально подходит для больших семей и компаний. Можно бронировать сразу 2-3 номера, что обычно и делают. В 3-этажном доме действующий камин, во дворе – зона для барбекю, беседка.

- В предыдущие годы было больше броней, но и сейчас хватает. Другое дело, что мы живем в какой-то неопределенности. Если продлят режим обсервации для иногородних, то как быть? – вопрошает владелица отеля. – На лето 50-70% забронировано: Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Ханты-Мансийск.

Стоимость: от 2700 до 4000 рублей/сутки.

Гостевой дом «На Взморье», ул. Взморье, 2, Балтийск

Тел: 8(906) 236-03-41

Удобные номера, своя территория с зоной для барбекю.

- Еле-еле существуем в это непростое время. Если бы не командированные, не знаю, что было бы… По сравнению с прошлым годом на 90% падение. И сейчас приезжих нет.

Стоимость: от 2000 до 4000 рублей/сутки.

Встреча с кабаном на Куршской косе - явление почти обыденное.Фото: Александр КАТЕРУША

КУРШСКАЯ КОСА

Турбаза «Дюны», поселок Дюны

Тел. 8 (4012) 38-43-20

На берегу залива, до моря идти около 15 минут. Есть возможность пожарить шашлык на улице у домика.

- У нас падение на 20% по сравнению с прошлым годом. Хуже стало, хуже, - недовольно говорит женщина из отдела продаж.

При этом отмечают, что на турбазе активно бронируют номера.

Стоимость: от 600 до 1300 рублей с человека. Аренда домика - 10 тысяч рублей/сутки.

Усадьба Танаевской, поселок Лесной

Тел: 8 (916) 238-62-74

Несколько домиков, в которые могут заселить и небольшую компанию и дружную семью с детьми. Доступна придомовая территория, беседки с мангалами, где можно жарить шашлыки.

- Спрос, конечно, ниже чем обычно. На август заказывают, но июнь и июль слетел. У нас есть постоянные клиенты из других регионов, которые выкупали домики на 2 недели, на месяц. Они снимают брони. Ничего хорошего, - говорит хозяин Владимир.

Стоимость: от 1600 рублей до 4000 рублей/сутки.

Усадьба «В камышах», поселок Рыбачий

Тел: 8 (921) 006-03-00

На территории расположены два больших дома. Принять тут могут разом до 30 человек. Есть беседка и мангалы.

- Если в прошлом году на Букинге была куча броней на июль и август от иногородних, то сейчас нет. Этим летом рассчитываем только на калининградцев. Люди устали сидеть в городе, по квартирам. В минувшие выходные все рванули на косу. Народу было столько, что интернет не работал, - рассказывает Людмила, управляющая гостевым домом.

Стоимость: номера - от 3500 до 8000 рублей/сутки.

Гостевой дом «Досуг», поселок Морское

Тел. +7(911)-459-12-43.

Несколько отдельных домиков, беседки, зона для барбекю.

- Мы принимаем пока только жителей Калининградской области. С июля надеемся на гостей из «большой России». Но не знаем, как будет.

Стоимость: номер - от 3000 до 4000 рублей/сутки.

Гостевой дом «Остермаер», ул. Юрия Гагарина, 2, поселок Рыбачий

Тел: (911) 853-84-17

Здесь сейчас ремонт, да еще и общие сложности из-за коронавируса.

- Сейчас нам хуже, чем в прошлом году. Брони отменяются: москвичи и иностранцы не могут до нас добраться. Обычно с мая по сентябрь активность, самые горячие месяцы это июль и август. Сейчас есть брони на июль. Что дальше – не знаем. Цены решили не повышать, понимая, что у людей доходы упали, – говорит арендатор гостевого дома Владимир.

Стоимость: 2800 рублей/сутки.

ГЛУБИНКА

Турбаза «Виштынец», Нестеровский район, озеро Виштынецкое

Тел. 8-962-253-41-14

Множество домиков, в том числе с видом на озеро, мангалы, беседки.

- Первые выходные после закрытия отработали, был народ. Сейчас рассчитываем только на местных гостей, - сообщили на турбазе.

Стоимость: от 2000 до 3000 рублей за номер.

Усадьба «Королевич», Черняховский район, пос. Краснополянское

Тел: 8 (401) 239-11-50, 8(911) 855-56-68

Гостевой дом находится рядом с прудом и речкой. Имеется беседка, во дворе можно пожарить шашлыки.

- У нас есть постоянные клиенты из Черняховска, Гусева. Сейчас и из Калининграда приезжают. Потому что границы закрыты, никуда не поедешь, вот люди катаются по области. Мы всех ждем, - приглашает хозяйка Оксана.

Стоимость: 1000 рублей за номер.

Усадьба Заеца. Нестеровский район, поселок Чистые Пруды, хутор Озерки

Тел. 8-921-260-01-97

В 150 км от Калининграда, так что, тишина и чистый воздух обеспечены. Гостям готовят вкусную домашнюю еду, которая включена в стоимость проживания. Питание трехразовое.

- За майские брони возвращаю деньги: не сразу, постепенно. Тяжеловато, конечно, но что делать… Будем выкарабкиваться как-то, - размышляет фермер Сергей Заец.

Стоимость: 2500 рублей с человека.

Гостевой дом «Waldhauzen», Черняховский район, Бережковское, ул. Луговая, 1.

Тел: 8 (4012) 522 952, 8 (991) 483-39-39

Восемь номеров, дворовая территория, беседки и мангалы.

- Мы не стали поднимать цены, - сообщил владелец дома Игорь Куликов. – Если раньше каждый день у нас два номера было занято, то теперь только в выходные.

Стоимость: 3000 рублей за люкс, 2000 рублей за стандартный номер.

Гостевой дом «Целинбург», Гурьевский район, поселок Краснополье, ул. Крайняя, 3 «А».

Тел: 8 (931) 603-66-96 8 (4051)3-95-96

В распоряжении гостей 40 номеров, три озера с рыбой, домики для отдыха, сауна и бассейн.

- Тяжело было, когда самоизоляция началась, сейчас получше, - признается девушка - администратор.

Сколько стоит: от 2800 рублей за номер.

Внимание! Наличие мест и точные цены на интересующие вас даты, уточняйте непосредственно в гостевых домах.

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