Погода на выходные в Калининграде: жара, теплое море и грозы каждый день

Минувший четверг, 18 июня, стал самым жарким днем в нашем городе с начала года: на калининградской метеостанции зафиксировали температуру +29,6 градуса. Предстоящие выходные тоже ожидаются жаркими.

По прогнозам портала meteovesti.ru,в субботу воздух прогреется до +28 градусов. Вероятность осадков велика, причем дожди ожидаются одновременно с грозой.

Начиная с воскресенья, 21 июня, жара начнет плавно отступать. Гидрометцентр России прогнозирует в последний день недели не более +25 градусов с вероятностью выпадения осадков около 70%. Несмотря на то, что зной будет не таким уж сильным, грозу синоптики тоже ждут – в который уже раз подряд!

Атмосферное давление до конца недели останется стабильным, но в норму пока не вернется – 756-757 миллиметров ртутного столба.

Постепенно прогревается Балтийское море. У калининградского побережья температура воды уже составляет +16 градусов.