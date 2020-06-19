Казаки-сокольники и театр бывших наркоманов: кто в Калининграде получил президентские гранты

30 калининградских НКО стали победителями второго конкурса президентских грантов и получили средства на реализацию своих проектов. Это на четыре проекта больше, чем по итогам первого конкурса президентских грантов 2020 года. Как сообщает пресс-служба правительства области, всего по итогам конкурса в регион было привлечено более 33 миллионов рублей.

В итоге, в регионе будут реализованы проекты по таким направлениям, как сохранение исторической памяти, защита прав и свобод человека, охрана окружающей среды и защита животных, поддержка молодежных проектов, а также проектов в области культуры и искусства, науки, образования и просвещения и прочим.

ФОРТ РАЗВЕДЧИКОВ

Больше всех получила организация «Фортификационное наследие Калининградской области», представляющая 11-й форт. На проект «Школа юного разведчика на Форте № 11 "Дёнхофф"» ей выделили 4 049 511 рублей.

Авторы идеи создания школы юного разведчика заявляют, что имеющуюся у них информацию «пока не найти в школьных учебниках, но именно она может особенно эмоционально воздействовать на сердца и умы юного поколения». Влиять на умы планируется рассказами историй разведчиков, действовавших на территории Восточной Пруссии с лета 1944 по весну 1945 года.

Под школу выделят правый полукапонир форта, в котором «будет проходить инструктаж, практическая и образовательная часть учебного процесса». Туристам предложат не только перевоплотиться в разведчиков, но и пробежать полосу препятствий.

- Прилегающий участок территории Форта № 11 планируется оборудовать военно-спортивной полосой препятствий и снаряжением, - сообщают арендаторы форта. - Занятия будут проводиться в исторической атмосфере настоящего немецкого оборонительного сооружения и в реальных полевых условиях парковой зоны, что даст возможность каждому ученику почувствовать себя на месте гражданина своей страны, который защищает Родину и отвечает за жизнь товарищей.

В форте № 11 появится Школа юного разведчика.Фото: Иван МАРКОВ

РУССКО-ПОЛЬСКАЯ ПРИРОДА

Некоммерческий фонд социальных, культурных, образовательных и экологических проектов «ИСТОК» президентский грант получает уже не в первый раз, и на этот раз ему удалось заполучить сумму, вторую по величине в регионе.

2 998 269 рублей фонд потратит на проект «Природа без границ», в рамках которого будет издана двуязычная (на русском и польском языках) книга о водоемах, лесах и участках суши, соединяющих Калининградскую область и соседние с ней воеводства Польши, а также проведен фотоконкурс для поляков и русских на портале Клопс.ру.

Пока неизвестно, откроются ли границы, но мероприятия «Исток» намерен проводить в Гданьске, Ольштыне, Калининграде и других городах этих регионов.

ОТКАЗ ОТ НАРКОТИКОВ ЧЕРЕЗ ТЕАТР

Третий по величине грант получила организация под названием «Юная Лидерская Армия» (эта НКО более известна под аббревиатурой ЮЛА), которой деньги понадобились на социальный театр. Получатели гранта считают, что этот театр – «путь социализации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с употреблением наркотиков». Ранее они создали спектакль «Диагноз-Статья», который трижды был поставлен в Калининградской области, и один раз в Воронеже. В планах постановки «Диагноз-Статья-1» и «Диагноз-Статья-2».

- Мы хотим привлечь в процесс новых людей, стремящихся отказаться от наркотиков, - говорится в обосновании значимости проекта. - Документальный спектакль создается в формате «storytelling», на основе реальных историй людей, употребляющих наркотики.

КАЗАКИ-ОРНИТОЛОГИ

На четвертом по сумме (2 145 688 рублей) месте - калининградский клуб любителей соколиной охоты «Бусидо», который возглавляет отставной полковник полиции Алексей Лаврентьев. На выделенные деньги члены клуба планируют изготовить вольеры для птиц в поселке Рыбачий, рядом с орнитологической станцией «Фрингилла», где будут проходить экологические занятия. Там же планируется обустроить «птичью больницу», где пернатые будут проходить реабилитацию с последующим возвращением в живую природу. Весь этот проект называется «Уроки добра в музее птиц».

- Для распространения информации о проекте и популяризации методов выхаживания и разведения ловчих птиц методам взаимодействия с ними будут обучены 100 казаков, - сообщает грантополучатель.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЧЕРЕЗ МЕДИА

Пятой организацией, получившей более двух миллионов рублей (2 143 555 рублей), стал центр общественно-политических исследований «Русская Балтика». Деньги центру нужны на проведение Международной молодежной школы Studia Baltica на базе БФУ имени Кант.

- Участники школы — бакалавры старших курсов, аспиранты и магистранты гуманитарных специальностей, молодые преподаватели истории и политологии, журналисты (до 35 лет), которые прошли конкурсный отбор, - поясняют организаторы. - Программа школы включает в себя лекции и практические занятия от ведущих российских и зарубежных специалистов в области журналистики, истории, политологии и экономики.

На выходе выпускники школы предоставят видеопроекты, «посвященные информационному освещению евразийской интеграции в медиасфере».

ОТ ПОЛУМИЛЛИОНА ДО ДВУХ

От полутора до двух миллионов рублей получили четыре проекта. И максимальная сумма (почти два миллиона) досталась творческой мастерской «Альтернатива-АРТ», запланировавшей снять серию видеофильмов и репортажей об исчезающем культурном наследии Калининградской области. Примерно по миллиону рублей выделили трем проектам, и по полмиллиона – восемнадцати. В частности, один из грантополучателей планирует восстановить водонапорную башню у железной дороги в поселке Светлое Гурьевского района, сразу двое потратятся на возрождение конных традиций, а один из «полумиллионников» собирается свозить детей в Японию в рамках реализации проекта «Айкидо Ёсинкан».