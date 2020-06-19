Продуктовые карты для безработных: как работает новый проект поддержки калининградцев, пострадавших из-за кризиса

Два месяца назад в Калининградской области началась реализация программы поддержки жителей, оставшихся без работы из-за начавшейся эпидемии коронавируса. В четверг, 18 июня, региональный министр социальной политики Анжелика Майстер собрала журналистов на пресс-конференцию во дворе своего ведомства, чтобы рассказать, кто успел получить помощь, что эта помощь из себя представляет, и кто еще может успеть ей воспользоваться.

ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАЛИ НЕ ТОЛЬКО БЕЗРАБОТНЫЕ

По словам Майстер, заявления на выплаты успели подать уже более 3200 человек. Сначала их получали только те, кто остались без работы после 1 марта (при условии, что они успели проработать не менее 30 дней). Далее за компенсацией смогли обращаться те, кто получали минимальное пособие (полторы тысячи рублей) и относящиеся к наиболее уязвимым категориям граждан: одинокие люди, инвалиды, лица предпенсионного возраста. Третьими получателями выплат стали те, кто еще не уволен, но уже находится под риском увольнения (в основном, это те, чьи предприятия до сих пор вынужденно простаивают).

Анжелика Майстер ответила на вопросы журналистов.Фото: Иван МАРКОВ

НАЧАЛО ПРОДУКТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Со 2-го июня получение помощи было переформатировано. Теперь пострадавший во время кризиса калининградец мог получить компенсацию через продуктовую карту. Снять с этой карты деньги уже невозможно, зато на нее можно приобрести некоторые продукты. Калининградская область и здесь стала пилотным регионом – продуктовые карты были запущены тут впервые в России.

- По сути, это та же самая помощь, - говорит Майстер. – Но здесь одно дополнение: социальный счет открывается только в том случае, если у человека есть банковская карта «Мир». Ее можно оформить в любом банке.

На сегодняшний день далеко не во всех торговых сетях можно отоварить продуктовую карту. Пока участников программы пять: «Виктория», «Спар», «Долгов-Групп», «Натурово» и «Ю-Маркет». Кроме того, присоединиться к этой компании собирается «Балтптицепром».

Предприниматели, участвующие в этой акции, по словам Майстер, хоть и получают выгоды, но и несут определенную социальную ответственность, так как для запуска им пришлось потратиться на программное обеспечение и обучение персонала.

КУПИТЬ МОЖНО НЕ ВСЕ

Приобрести на продуктовую карту, как уже говорилось выше, можно не первый попавшийся продукт, а только тот, который отмечен специальным синим ценником. При этом кассира необходимо заранее предупредить, что вы используете продуктовую карту. Все остальные товары покупатель покупает уже за свой счет.

- Выбор социальных товаров достаточно широкий, - продолжает министр, - это 35 видов, в которые входят мясо, рыба, крупы, овощи, молочная продукция и так далее. Кроме того, продуктовая карта не рассчитана на то, что наши граждане могут приобретать изделия алкогольной продукции и все, что связано с курением.

За новым видом помощи, как уточнила Майстер, уже обратились 12 самозанятых граждан, но основная масса получателей – по-прежнему, безработные.

- Постановление действует до 31 июля, то есть заявление на продуктовую карту можно подать в центр занятости до этого числа. После завершения этой социальной программы счет просто закрывается, - добавила Майстер.

Замминистра экономического развития, промышленности и торговли Ирина Кракова.Фото: Иван МАРКОВ

100 МИЛЛИОНОВ НА ПОДДЕРЖКУ

Более конкретные цифры по участникам программы предоставила замминистра экономического развития, промышленности и торговли Ирина Кракова.

- Всего на проект нам предоставлено 100 миллионов рублей, и мы сейчас где-то на середине его реализации, - заявила она. – 4027 человек получили выплаты деньгами, 355 заявлений одобрено по продуктовым картам, и в очередь за картами встали чуть более 600 человек. Это цифры по состоянию на вчера. Получается, что около 50 миллионов рублей сейчас либо уже выдано, либо приготовлено для выдачи. До 31 июля оставшиеся деньги будут реализованы.