Дома, на пляже и в дороге: Tele2 обеспечила калининградцев новым качеством мобильного интернета 4G

Tele2 завершила крупный инвестиционный проект в рамках соглашения с региональным правительством по развитию инфраструктуры связи в Калининградской области. Эта история началась еще в 2016 году, когда было подписано соглашение, рассчитанное на три года. Инвестпрограмма предполагала расширение зоны действия сети на территории Калининграда и области, чтобы жители могли пользоваться качественной голосовой связью и, что особенно важно сегодня, высокоскоростным мобильным интернетом.

В рамках проекта технологию высокоскоростного мобильного интернета 4G добавили там, где ранее работали только стандарты 2G и 3G. Всего за год число станций с поддержкой технологии 4G увеличилось вдвое. Теперь интернет летает везде, где есть Tele2. Новые технологии уже прошли серьезную проверку.

- Мы помним, что творилось в конце марта – начале апреля, когда в стране были объявлены каникулы и все массово ушли на удаленную работу или оставались дома. Наша обновленная инфраструктура доказала свою надежность и устойчивость в это непростое время, - говорит директор калининградского филиала Tele2 Максим Замахин. По его словам в первые две недели апреля, когда началась самоизоляция, был зафиксирован рост интернет трафика в Калининградской области на 23%. А это нагрузка на сеть, сравнимая с новогодним трафиком, только не одну ночь, а несколько недель. Для сравнения брали первые две недели марта, когда все жили в привычном режиме.

- В самом Калининграде среднее потребление трафика осталось на прежнем уровне, а вот в области потребление выросло: в Пионерском, Ладушкинском, Славском, Краснознаменском, Правдинском районах. Уже в конце апреля и в мае трафик стабилизировался. Хотя он продолжает расти докоронакризисными темпами, - говорит Максим Замахин.

Пандемия коснулась и розничной сети Tele2. Но в данном случае кризис стал временем новых возможностей. Удалось обновить вынужденно закрытые салоны. Обновленные, с расширенным ассортиментом гаджетов, они уже заработали в «Эпицентре», на ул. Багратиона, и в Гвардейске. В салонах предприняли все для минимизации рисков. Конечно, продавцов обеспечили масками и дезинфицирующими средствами. Немаловажно и введение возможности бесконтактных покупок.

- Сегодня клиенты салонов Tele2 могут без контакта с продавцом выбрать номер, бесплатно взять SIM-карту и активировать ее дома. При этом у нас также популярностью пользуется и интернет-магазин, где в этот период продажи выросли в рекордные 5 раз. Люди стали заказывать SIM-карты с доставкой. Мы сделали интернет-магазин еще более удобным для покупателей, добавив цифровую процедуру саморегистрации через «Госуслуги», - говорит Максим Замахин.

Серьезные изменения коснулись и цифрового обслуживания клиентов в мессенджерах, соцсетях и личном кабинете. Число цифровых обращений через единый контакт-центр в период с января по май выросло в три раза. Но перегрузки не было. При этом, например, в традиционном канале поддержки, в кол-центре, ожидание ответа оператора по-прежнему составляет всего 46 секунд. Среднее время решения вопроса – 2 минуты. И это лучший показатель обслуживания клиентов в отрасли. В рамках инвестпроекта в 2019 году построены новые базовые станции по всей области. Работы провели в Балтийске, Зеленоградске, Янтарном, Сокольниках, Пионерском, Колосовке, Холмогоровке, Лесном, Голубеве, Малиновке, Большом Исаково, Партизанском, Пионерском, Ново-Московском и других населенных пунктах. Что важно – в самых трафиковых местах Калининграда и области увеличили емкость сети. И речь не только о жилых районах Калининграда и федеральных трассах. В зону действия обновленной сети попала территория аэропорта «Храброво», контрольно-пропускные пункты на границе с Польшей и Литвой. Актуально улучшено покрытие в Янтарном, где расположен первый в стране пляж с «Голубым флагом» – экологическим сертификатом соответствия всем международным стандартам безопасного купания, и где ежедневно собирается огромное количество отдыхающих с семьями и детьми.

Министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль отметил, что власти поддерживают намерения оператора развивать инфраструктуру и обеспечивать жителей современными услугами связи. Tele2 не останавливается на достигнутом и продолжит технические работы по развитию сети до конца 2020 года. Компания проводит рефарминг действующей сети: расширяет полосу LTE до 15 МГц. Работы позволят значительно увеличить скорость мобильного интернета.