«В день закрытия кардиоцентра на карантин в тяжелом состоянии поступила 90-летняя пациентка. Сейчас она изучает поправки в Конституцию»

Новость о том, что Центр медицинских технологий (кардиоцентр) закрывается на обсервацию, была не единственной. В тот же день региональный оперативный штаб сообщил, что у главного врача этого медицинского учреждения Юрия Шнейдера подтвердился COVID-19. Потому первый вопрос, адресованный коллективу, - о здоровье руководителя.

«САМОЧУВСТВИЕ ОТЛИЧНОЕ»

- Прежде всего хотим поинтересоваться самочувствием главного врача центра - Юрия Александровича Шнейдера. Как вы справились с коронавирусной инфекцией? Можете ли описать ощущения (кто-то говорит про озноб, кто-то - про жуткую слабость, третьи вообще ничего не чувствуют)? Юрий Александрович, чтобы вы сказали тем скептикам, кто по-прежнему считает ситуацию с коронавирусом излишне перегретой?

- Самочувствие отличное – готов к работе! – сказал "Комсомолке" в Калининграде Юрий Шнейдер. - С 19 июня уже приступил к своим должностным обязанностям в полном объеме. Заболевание, к счастью, протекало в легкой форме, бессимптомно.

Что касается коронавируса, то мы не считаем ситуацию перегретой. Как врач, как руководитель медицинской организации могу с уверенностью сказать, что новый коронавирус – действительно, очень коварное заболевание, которое может грозить серьезными осложнениями для здоровья человека. Особенно опасен коронавирус для людей с хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими. Поэтому призываю всех быть максимально внимательными к своему здоровью и не игнорировать симптомы, сразу обращаться за медицинской помощью.

Юрий Шнейдер сейчас чувствует себя превосходно.Фото: Пресс-служба кардиоцентра

- Весь ли коллектив находится в обсервации из-за COVID-19? Есть ли еще случаи заболевания среди медработников центра?

- Мы с самого начала пандемии разрабатывали алгоритмы действия при различных вариантах развития ситуации – возможного перепрофилирования, работы в условиях повышенной угрозы распространения инфекции, обсервации, - пояснил главный врач. - Были введены ограничительные меры, разработаны различные алгоритмы, в том числе - разделения нашего Центра на красные, желтые и зеленые зоны. Поэтому можно сказать, подготовка к режиму обсервации была. На обсервации находился, конечно, не весь коллектив, только часть. Врачи, медицинские сестры, санитарочки, которые круглосуточно заботились о пациентах

За это время заражения коронавирусом среди работников Центра, находящихся в обсервации, не выявлено – мы неоднократно проводили тестирование.

- За период обсервации к вам поступали тяжелые пациенты?

- В режиме обсервации новые пациенты в учреждение не поступают, госпитализация временно приостанавливается.

О ВОЛИ ПАЦИЕНТОВ

- Как врачи, медсестры, санитарки общаются с семьями во время самоизоляции? Какой режим работы и отдыха? Как отмечаете дни рождения коллег? Кто вас кормит? Где живете? Можно ли из дома получать «посылки» с одеждой, едой? Есть ли возможность заниматься спортом?

- Мы работаем и отдыхаем посменно, - поделилась заведующая отделением анестезиологии и реанимации центра № 2 Юлия Калашникова. - Живем, как и пациенты нереанимационных отделений, в палатах. Все палаты комфортные, с удобствами.

Отделение реанимации – красная зона, поэтому при работе с пациентами обязательна полная защитная экипировка. Все манипуляции проводятся в ней, это потребовало других навыков, ты все делаешь медленнее. Очень тяжело именно физически. Но мы быстро адаптировались, хотя к таким нагрузкам привыкнуть сложно.

Пациенты тяжелые, после операций на сердце. Одна из пациенток, 90-летняя женщина поступила с тяжелым инфарктом в день, когда учреждение закрыли на обсервацию. Мы лечили, выхаживали. И она очень нам помогала – волей, желанием поправиться как можно быстрее. Удивительно сильная женщина! Лечение дало результат – ее состояние улучшилось, готовится к выписке после снятия ограничений. А пока попросила у нас для изучения текст поправок в Конституцию.

Так как работаем в реанимации, в обязательном порядке два раза в сутки – звонки родственникам пациентов, рассказываем о состоянии здоровья.

Вне рабочей смены – отдых. Это время посвящаем общению с близкими – здесь выручает видеосвязь. У всех ведь - родственники, родители, дети. Поэтому видео очень поддерживает.

После сна – обязательно зарядка! Хорошая физическая форма очень нужна для работы. Ну, и общение с коллегами, конечно. Очень трогательно, когда коллеги с других отделений передают записки со словами поддержки. Мы ведь даже в зеленой зоне изолированы по отделениям: можем общаться только со «своими».

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

- Что или кто держит коллектив, оказавшийся в столь неординарной ситуации в тонусе, в хорошем рабочем настроении?

- Наш коллектив за время обсервации превратился в дружную семью, - призналась детский кардиолог Ольга Бухарева. - Вдали от родных и близких мы поддерживаем друг друга, круглосуточно заботясь о наших маленьких пациентах. И каждая их улыбка, когда им становится лучше, дарит нам радость и счастье! И в очередной раз подтверждает правильность выбранного нами жизненного пути.

Все сотрудники говорят о том, что ситуация сплотила коллектив. Никто не сломался, отношения между коллегами даже улучшились. И это очень ценно. Все поддерживали друг друга. И безусловно самое главное – поддержка со стороны родственников, близких.

- Для нас это был большой опыт и проверка самих себя на прочность, - говорит заведующая клинико-диагностической лабораторией Ольга Тремаскина. - Мы с этим справились! Хочется выразить благодарность нашему руководству - за поддержку, пищеблоку - за питание, всем сотрудникам Центра, находящимся в обсервации, - за профессионализм и позитивный настрой. Все сработали как одна команда! И отдельное спасибо нашим близким за заботу!

- Уважаемые врачи и все-все-все, кто вам помогает в такой непростой ситуации. Знайте, что все переживают за вас! И желают вам всем крепости духа, здоровья и отличного настроения! Вы очень нужны! С наступающим праздником!