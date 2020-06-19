Москвичи бросились арендовать дачи в Калининградской области

В этом году в России резко подорожала аренда дач. Специалисты федерального портала «Мир квартир» подсчитали, что за год, с июня 2019 года, средняя ставка аренды загородного дома выросла на 8,6%, достигнув 35 тысяч рублей в месяц. Подорожали дачи в областях, соседних с Московской. И это понятно – москвичи ринулись на отдых туда, где ближе. Но не только.

«Также существенный рост (на 17-18%) за год показала аренда дач в Калининградской, Курской и Самарской областях, в Приморском крае. Интересно, что в курортных регионах – в Крыму и Краснодарском крае прирост получился совсем небольшой (2,5-3,6%)», - говорится на портале недвижимости. Средняя ставка аренды "домика в деревне" в Калининградской области составляет 43 тысячи 620 рублей, рост с начала лета - 18,2%.

- Нас это действительно коснулось. Апрель и май показал, что люди приезжали к нам из Москвы и Питера и снимали недвижимость: на месяц, на два, а кто-то и до конца лета. Количество арендованных дач в этом году выросло. Спрос тянет за собой поднятие стоимости, - говорит риэлтор Олег Перевалов.

Он отмечает, что арендаторы – в основном приезжие из других регионов России.

- Где людям сидеть? В душной Москве? Конечно, они приезжали к нам. Плюс непонятно, когда можно будет вылететь за границу. Поэтому отдыхать, опять же, приезжают к нам. Помимо Сочи и Крыма сейчас популярна Калининградская область. Мне буквально вчера позвонили два друга: из Тюмени и Челябинска. Они оба собираются в отпуск в Калининград в конце июня, в июле, - говорит эксперт.

Популярных дачных мест в нашем регионе несколько: там, где домики разбирают быстрее всего. Первое – морское побережье. Второе – приличные места недалеко от Калининграда, чтобы была зелень, тихий дворик и прочие сельские радости. Всем интересно и наличие воды, будь то море, река или пруд с карасями.

По мнению Олега Перевалова, Калининградскую область выбирают не те, кто обычно проводит отпуск на побережье Черного моря.

- К нам приезжают те категории россиян, которые прежде ездили в Европу, в цивильные места. Они сопоставляют Калининград с русской Европой. Такое вот замещение. За счет этого наша туристическая активность может хорошо компенсировать потери в мае, - говорит риэлтор. При этом, как говорят эксперты, собственники в регионе не были готовы к такому росту спроса.

- У нас проблема – не такое великое предложение в аренду и продажу объектов с мебелью, техникой, отделкой и всем, что соответствует современным требованиям. Заметьте – не «бабушкина дача»! Поэтому, может быть, у нас и получилось так: сдавалось, условно говоря, 20 коттеджей, а в этом году сдали 40. Вот и скачок по цене. Выборка не очень большая. Это не сотни предложений и сотни сделок, - отмечает Олег Перевалов. - А разброс цен сейчас широкий: от 30 до 150 тысяч рублей за месяц. Цена зависит от размера дома, участка, локации и так далее.

ЗВОНОК ДАЧНИКУ

«Чтобы был бассейн и лес рядом»

Вадим Сафронов, председатель союза садоводов Калининградской области:

- Если условия на дачном участке, в доме позволяют, то дачи сдаются. Требования высокие: чтобы был рядом лес для прогулок, в идеале – бассейн. У моря или на берегу залива есть хорошие дачи. Знаю, раньше сдавали дачи даже в обществе «Мечта» в Прибрежном. Как сейчас – не могу сказать. Цена вопроса – тут все на усмотрение владельца. При этом члены правления не отвечают за действия собственника земельного участка. А собственники вправе распоряжаться дачами так, как хотят. Тут они ничем не отличаются от хозяина квартиры в центре Калининграда, который решил сдавать ее и зарабатывает этим. То же и с дачей: хочешь сам шашлыки жарь, хочешь – сдавай приезжим для отдыха. Это законное право собственника.

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