Какие ограничения в Калининградской области отменяются с 20 июня

В пятницу днем губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал очередное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Глава области говорил, что в ближайшее время откроются летние кафе, музеи, смогут работать спортивные секции на открытом воздухе. Кроме того, будет отменена обязательная обсервация и самоизоляция для приезжающих в регион.

- По критериям, которые установил Роспотребнадзор мы подходим ко второму этапу смягчений, - сказал Алиханов журналистам. - Соответствующее обращение в адрес главного государственного врача России сделано, оно рассматривается. Надеюсь, мы получим согласование, постановление свое мы уже подготовили.

Согласование было получено поздно вечером в пятницу. Об этом губернатор сообщил на своей странице в Инстаграме. "Мы получили согласование руководителя федерального Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой по переходу ко второму этапу снятия ограничении . Постановление мной подписано и будет опубликовано уже завтра утром", - написал глава области. После чего перечислил, чего конкретно коснется снятие ограничений.

Итак, с 20 июня в Калининградской области начинают работу летние веранды и террасы ресторанов и кафе, музеи и выставочные комплексы.

Примерно с 25 июня, если позволит эпидемическая обстановка, начнут работу детские учебные группы - в сферах спорта, культуры и досуга. Причем до 10 человек смогут заниматься в помещении и до 15 человек на улице.

Также с понедельника отменяется обязательная обсервация и самоизоляция некоторых категорий граждан, прибывающих в регион.

"Что касается обсервации и самоизоляции прилетающих в регион граждан. Их с 22 июня смогут не проходить:

- туристы с подтвержденной бронью отелей /гостиниц не менее чем на две ночи;

- граждане, имеющие в собственности или арендующие жилье в Калининградской области;

- граждане, имеющие постоянную регистрацию в регионе;

- сотрудники предприятий и организаций, прилетевшие по приглашению регионального правительства", - сообщил Антон Алиханов.

Губернатор особенно подчеркнул, что несмотря на смягчение режима, необходимо соблюдать все санитарные требования, в том числе социальную дистанцию.

Напомним, по состоянию на 19 июня в Калининградской области нарастающим итогом обследованы 75 231 человек, из них выявлено 2227 случаев заражения кронавирусной инфекцией. При этом 1 183 человека выздоровели, 36 умерли, остаются под медицинским наблюдением 4804 человека, в том числе 115 в условиях обсерватора.