2020-06-20T12:50:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 20 июня 2020 года: 35 человек заболели, 27 - выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 20 июня 2020 года
Виктор Сергеев
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За сутки из больниц были выписаны 27 человек, у которых был выявлен коронавирусЗа сутки из больниц были выписаны 27 человек, у которых был выявлен коронавирусФото: Александр Подгорчук
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За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 35 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в регионе зарегистрировано 2262 случая заболевания.

«Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 19 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 16 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов. У семерых пациентов диагностирован пневмония», - сообщили в оперштабе.

Также за сутки из больниц были выписаны 27 человек, у которых был выявлен коронавирус. Всего в регионе выздоровело 1210 человек.

По данным оперштаба, за сутки количество летальных случаев увеличилось. Умер 71-летний мужчина, у которого была тяжелая форма пневмонии на фоне онкологии и сахарного диабета. Всего в Калининградской области от коронавируса умерло 37 человек.

Сейчас в области под медицинским наблюдением остается 4001 человек, в том числе, 128 человек в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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