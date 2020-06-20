Коронавирус в Калининграде, новости на 20 июня 2020 года: 35 человек заболели, 27 - выздоровели
За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 35 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в регионе зарегистрировано 2262 случая заболевания.
«Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 19 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 16 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов. У семерых пациентов диагностирован пневмония», - сообщили в оперштабе.
Также за сутки из больниц были выписаны 27 человек, у которых был выявлен коронавирус. Всего в регионе выздоровело 1210 человек.
По данным оперштаба, за сутки количество летальных случаев увеличилось. Умер 71-летний мужчина, у которого была тяжелая форма пневмонии на фоне онкологии и сахарного диабета. Всего в Калининградской области от коронавируса умерло 37 человек.
Сейчас в области под медицинским наблюдением остается 4001 человек, в том числе, 128 человек в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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