«Малыш кричит, и это – счастье!» Как в период пандемии работает перинатальный центр Калининграда

Накануне Дня медицинского работника сотрудники обсервационных отделений перинатального центра рассказали о своей деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«ВСЕ РОЖЕНИЦЫ – С ЛЕГКИМ ТЕЧЕНИЕМ БОЛЕЗНИ»

Ирина Мудрая, заместитель главного врача по медицинской части Регионального перинатального центра Калининградской области:

- На базе подразделения Регионального перинатального центра Калининградской области, расположенного на улице Клинической, 81, с начала пандемии организовано два обсервационных отделения для оказания акушерско-гинекологической помощи. Одно отделение – для инфицированных коронавирусом, другое – для контактных. Согласно разработанной министерством здравоохранения Калининградской области маршрутизации пациентов, на Клиническую доставляют инфицированных COVID-19, контактных и всех подозрительных пациенток.

За весь период пандемии в наши обсервационные отделения поступило 27 пациенток, среди которых у 4 подтвердился коронавирус, 8 пациенток оказались контактными, остальные – с температурой, кашлем, но у которых COVID-19 не подтвердился.

У двоих инфицированных женщин родились дети. В данный момент еще одна с лабораторно подтвержденным COVID-19 ожидает рождения ребенка. По всем клиническим рекомендациям, новорожденный и «положительная» мама разлучаются. Дети находятся в другом отделении, за ними ухаживают медицинские работники, которые никак не пересекаются с остальными коллегами. Как вы понимаете, грудное вскармливание также запрещено при коронавирусной инфекции.

К всеобщему счастью, все роженицы с коронавирусом в нашем обсервационном отделении - с легким течением болезни. Ни в одном случае не потребовалась искусственная вентиляция легких, обошлось без пневмоний. В настоящее время мамочки вместе с детьми находятся дома, все себя чувствуют хорошо.

К работе обсервационных отделений привлекаем врачей-инфекционистов. Но задача конкретно нашего коллектива – оказать качественную экстренную акушерско-гинекологическую помощь, минимизировать риски заражения новой инфекцией как среди пациентов, так и внутри коллектива.

Наша работа организована таким образом, чтобы сотрудникам можно было уходить домой. Случаев заражения COVID-19 в коллективе нет. И я надеюсь, что все принятые нами меры, строгое их соблюдение позволит работать и дальше с максимальной отдачей.

Наше подразделение поделено на зоны: «красную», «зеленую», есть санпропускники, отдельные входы, отдельные выходы, отдельные приемные покои.

Раз в неделю все наши сотрудники проходят скрининговое обследование на COVID-19. Термометрия – для всех обязательна: при входе в подразделение, в течение дня, при выходе с работы домой.

Могу сказать, что коллектив у нас – дружный, все оперативно перестроились, настроились на работу в новых условиях. Особенно приятно, что и от наших пациенток за период пандемии мы получаем много положительных отзывов и благодарности.

«МАЛЫШИ РОДИЛИСЬ ЗДОРОВЫМИ»

Евгения Артюхова, врач-неонатолог обсервационного отделения Регионального перинатального центра Калининградской области:

- К счастью, к нам поступали женщины с легким течением коронавирусной инфекции. Мы, конечно, присутствуем при родах, применяя все необходимые средства индивидуальной защиты. Как только ребенок рождается, мы его забираем, изолируем в детском отделении, оцениваем его состояние, берем необходимые анализы, ухаживаем за ним. Новорожденный находится в отдельной палате. За ним ведется круглосуточное наблюдение медицинского персонала, уход, кормление.

Дети «положительных» пациенток, а это мальчик и девочка, родились здоровыми, прекрасно прибавляли в весе, были выписаны в удовлетворительном состоянии.

С мамами еще до родов проводились беседы, их предупреждали о таком временном запрете. Но при этом женщинам мы подробно рассказывали о существующих методах сохранения лактации.

Страшно ли работать в новых условиях? Нет. В момент работы тебя наполняют совершенно другие чувства. Профессия врача и медицинской сестры обязывает ответственно относиться и к жизни пациента, и к жизни своих коллег. В нынешних условий этого чувства - чувства ответственности – конечно, больше.

«ПЕРИОД ПАНДЕМИИ – ЭТО ПОСТОЯННАЯ УЧЕБА»

Марина Федорова, акушер-гинеколог обсервационного отделения Регионального перинатального центра Калининградской области:

- Одна женщина с подтвержденным COVID-19 рожала в нашем обсерваторе самостоятельно. Для нее эти роды были первыми. Родила легко и довольно быстро. Ребенок появился на свет здоровым, хорошим. Эта мамочка нам даже после выписки фотографии малыша присылала. Нам приятно, что у женщины от первых родов в такой неординарной ситуации остались хорошие впечатления.

Второй случай – непростой. Течение беременности было осложнено хроническим заболеванием роженицы. Ребенок находился в тазовом предлежании. Эти и ряд других факторов стали показаниями к кесареву сечению. Нужно сказать, что операция прошла успешно. Женщина довольно быстро и легко вышла из постоперационного периода.

Отправляясь в операционную, нужно надевать еще и стерильный халат. Но могу одно сказать, когда в твоих руках – жизнь пациентки, жизнь ее ребенка, нет ощущения дискомфорта. Напротив, в тебе появляется сила, твердость, нужное дыхание, и, удивительное дело, даже защитные очки не запотевают! И вот на твоих глазах рождается новая жизнь... Малыш кричит, и это – счастье!

И еще одно замечание. Весь период пандемии – это постоянная учеба. Учатся и врачи, медицинские сестры. Сколько мы получили знаний по действию акушерско-гинекологической службы в период распространения коронавирусной инфекции! Ночью разбудите – все детально расскажем, объясним. И роды примем!

«НАУЧИЛАСЬ ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ ПОМОЩНИКОВ»

Ирина Забродина, медсестра-анестезист обсервационного отделения Регионального перинатального центра Калининградкой области:

- Самое главное, чему я научилась за это время - обходиться без помощников. Если до этой ситуации пациентку после родов передавала операционной медицинской сестре, то сейчас делаю все: и выполняю свои главные обязанности как медицинская сестра-анестезист, и провожу необходимые манипуляции с пациенткой в постоперационнный период (инъекции, капельницы и так далее). Перераспределение обязанностей произошло не только в моей работе, но и у всего медицинского персонала обсервационных отделений. В смене нас – три медсестры. И каждая проводит с пациенткой по три часа, находясь в средствах индивидуальной зашиты, выполняя все необходимые требования безопасности.

Период пандемии положительно сказался на взаимоотношениях в коллективе. Мы стали еще сплоченнее. Есть взаимозаменяемость, есть доверие. Работаем мы ответственно, с полной отдачей.

Спасибо за вашу работу! С праздником!