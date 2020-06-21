При пожаре в детском доме в Зеленоградске эвакуировали более 100 детей

В ночь на воскресенье в Зеленоградске загорелось одно из помещений Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом" на улице Октябрьской - огонь вспыхнул на чердаке спортивного зала.

Сигнал о возгорании, как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калининградской области, поступил в полночь. Через 20 минут на месте были первые пожарные расчеты. Уже шла эвакуация. Всего из помещения центра был эвакуирован 101 ребенок и девять взрослых. Ребятишек временно разместили в городском детском саду № 6.

Примерно через два часа пожар был локализован, а еще через час, в начале четвертого ночи, было ликвидировано открытое горение, в 5:17 пожар был полностью ликвидирован.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калининградской области, погибших и пострадавших нет, а вот чердак выгорел полностью, сгорела и обрушилась кровля из металлочерепицы на площади 400 квадратных метров.

- Для ликвидации пожара привлекались 69 человек и более 20 единиц техники, на место выезжал начальник управления МЧС по Калининградской области полковник внутренней службы Емельянов, - добавили в ГУ МЧС.

Сейчас выясняются причины возгорания.

Как сообщили "Комсомолке" в Калининграде в министерстве социальной политики, в чьем ведении находится детский дом, министр Анжелика Майстер и ее заместитель Алексей Фещак провели всю ночь на территории центра.

- Никто из детей и сотрудников не пострадал, - подтвердили в ведомстве. - Воспитанники центра размещены в социальных учреждениях региона. Огнем повреждены только вспомогательные помещения и через неделю ребята смогут вернуться обратно. Сейчас идет оценка последствий для имущества центра.

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом" расположен в пяти минутах ходьбы от Балтийского моря. В центре постоянно проживает более 100 детей.