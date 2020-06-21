«Все мы готовы молиться за вас»: читатели «Комсомолки» поздравляют любимых врачей

21 июня в России отмечается День медицинского работника. "Комсомолка" собрала поздравления любимым врачам.

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Поздравляю заведующего отделением торакальной хирургии Калининградской областной клинической больницы Рутковского В.Г., всех врачей, медсестер, санитарок.

- Все мы готовы молиться на вас -

это всерьез и без шуток!

Пусть будет ясным глаз ваш - алмаз,

незамутненным рассудок!

Много вам творческих радостных лет

и — вне работы — покоя,

Пусть благодарность людская от бед

Вас охраняет стеною!

С уважением Лутченко Л.Е.

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- От всей души поздравляем нашего замечательного бессменного фельдшера поселка Ветрово и Ракитино Неманского района Закурко Галину Константиновну с профессиональным праздником - Днем медицинского работника! Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и долголетия! Ваши пациенты.

Галина Закурко.

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Хореографическая студия «Юнги Балтики» при ансамбле песни и пляски Балтийского флота поздравляет нашу любимую Татьяну Алексеевну Пыжьянову.

- Нет ценности важнее, чем здоровье,

И ты его способен подарить,

Поэтому в день медика с любовью

Не устаем тебя благодарить!

Желаем по работе продвиженья,

Любви от близких, радости во всем,

Пусть принесут удачу все решенья

И счастья яркий свет наполнит дом!

Татьяна Пыжьянова.

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- Владислав Евгеньевич Голиков – кандидат медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог. Прекрасный и высококлассный специалист, добрейшей души человек. Внимательный, отзывчивый, любимый всеми коллегами и пациентами. Владислав Евгеньевич в свои 64 года во время эпидемии COVID-19 трудился в Калининградской областной клинической больнице, заразился на работе и три недели в инфекционной больнице мужественно боролся с вирусом в полной изоляции. Победил! И коронавирус, и двустороннюю пневмонию! Сейчас восстанавливается и планирует вернуться на работу. Это очень сильный человек! Хочется пожелать Владиславу Евгеньевичу сил, здоровья, терпения, огромной любви и быстрейшего возвращения в профессию. Любим и ждем полным сил и энергии!

Ирина Дайчман.

Владислав Голиков.

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- В год 75-летия Великой Победы и 75-летия здравоохранения Калининградской области поздравляем всех медработников с их праздником! Врачи и медсестры, как и в годы войны, ныне делают все для спасения людей от коронавируса. Ветераны войны, вооруженных сил и труда Правдинска желают всем медицинским работникам:

- Живите долго в мире и добре,

Лечите нас, врачуйте, исцеляйте.

Пусть вам успех сопутствует везде,

А в работе – процветайте!

Современные врачи, как русские офицеры, - хранители достоинства и чести.

Владимир Дорощенков.

Правдинск.

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- Поздравляю врача Ирину Михайловну Азаренкову, которая работает в Региональном перинатальном центре Калининградской области! Ваша профессия спасает людям жизнь. Поэтому желаю, чтобы судьба щедро наградила вас любящей семьей, верными друзьями, дружески настроенным коллективом. Пусть забота, которую вы дарите людям, вернется к вам вдвойне. Пусть цели будут реализованы, а в душе будет гармония и радость!

Виктория Королева.

Ирина Азаренкова.

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Поздравляем с праздником Саваланову Лесю Васильевну, участкового врача- терапевта Ладушкинской городской больницы! - Дарят нам надежды белые одежды! И уж очень им бы подошли бы нимбы. Нас с любыми ранами вылечат в итоге. С праздником вас, ангелы! С праздником вас, боги! Одни врачуют наши души Другие пользуют тела. А надо - выйдут в слякоть, стужу, Если работа позвала. Их дело не для слабонервных, Болезнь не красит никого. А как порой бывает скверно Им от цинизма своего. Давайте выпьем за людей, Одетых в белые халаты. За медсестер и за врачей, Кто на посту не за зарплату. Давайте пожелаем им, Здоровья, счастья и удачи! Пусть будет небо голубым, И все решаются задачи.

Светлана Селемет.

Леся Саваланова.

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Поздравляем нашу любимую маму, Еремееву Галину Ивановну, которая является фельдшером скорой медицинской помощи по Багратионовскому району! Желаем всегда успевать на вызов и вовремя доставлять пациентов в больницу. Желаем поменьше сложных случаев и всегда благополучных исходов. Крепкого здоровья, терпения и сил в этом нелегком деле! Чтобы все ценили и уважали.

Вадим Еремеев.

Галина Еремеева.

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- От всей души передаем искренние поздравления заведующему отделением травматологии ЦГКБ Алексею Анатольевичу Федорову, заведующему отделением физиотерапии ЦГКБ Наталье Васильевне Печерной, врачу-инфекционисту поликлиники ЦГКБ Ирине Юрьевне Поповой, главному врачу областной психиатрической больницы Игорю Владимировичу Чернякову, врачам-хирургам КОКБ Валериану Генриховичу Рудковскому и Светлане Краснобаевой, главному врачу Пионерской горбольницы Александру Андреевичу Гельду, врачу-гинекологу Валентине Николаевне Шлычковой, главному врачу областной стоматологической клиники Евгению Борисовичу Волкову, заместителю главного врача Калининградской станции скорой помощи Валерию Васильевичу Сергееву! Будьте здоровы и счастливы!

С уважением, семьи Гончаровых и Баженовых.

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- Это моя дочь - Анастасия. Она начала свои трудовои стаж с того, что пошла работать в реанимационное отделение больницы, которая сеи час лечит больных с новои короновируснои инфекциеи .. На фото - она после дежурства. Настюха, доченька моя любимая, я горжусь тобои ! Ты будешь очень хорошим врачом. Твои поступок - это пример для всеи молодежи. Ты смелая, ты настоящии человек, ты моя гордость. Я очень рад, что ты продолжаешь династию врачеи . Люблю тебя больше жизни.

Владимир Фомичев.

Анастасия - начинающий врач.

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- Хотим поздравить с Днем медицинского работника и выразить огромную благодарность Федорову Алексею Анатольевичу, лучшему врачу и заведующему отделением травматологии и ортопедии ЦГКБ, а так же, всему медперсоналу под его руководством.

Желаем не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть даже в самыи тяжелыи день в душе остается место оптимизму, а работа приносит удовлетворение. Успехов в Вашем деле, пускаи доброта Ваша и профессионализм возвращаются бурным потоком благодарности.

То, что Вы делаете для людеи невозможно переоценить. Спасибо!

Семья Зновец.

Алексей Федоров.

- Поздравляю сотрудников Центра высоких медицинских технологий Калининграда: главного врача кардиохирурга Юрия Александровича Шнейдера, кардиохирурга Павла Александровича Шиленко, кардиолога Ирину Ивановну Димитрову, медицинских сестер - Данголю Петровну Хоменко, Людмилу Анатольевну Четыреву, Светлану Олеговну Мамаеву, медицинских братьев - Владимира Олеговича Еременко, Сергея Дмитриевича Глухова. Спасибо всем вам за ваш труд, за то, что окружаете заботой пациентов, создаете все условия для успешного лечения, выздоровления!

Хочу отдельно поблагодарить Павла Александровича Шиленко, избавившего меня от аритмии. Операция прошла без вскрытия грудной клетки!

Ю.В. Ефремов.

Калининград.

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- Сердечно благодарим руководителя неврологического отделения БСМП врача-невролога Екатерину Юрьевну Волосач, заведующего паллиативного медицинского отделения № 2 горбольницы № 2 врача-невролога Александра Александровича Распутина и всех-всех тружениц этого отделения – медсестер и санитарок. За ваше добросовестное отношение к пациентам и к своей работе, за милосердие и сострадание, за принципиальность и твердость, за честность и открытость, за терпение и мудрость.

Желаем вам крепкого здоровья, надежного тыла, благополучия и праздничного настроения!

Ржевские, Свердловы.

Калининград.

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- Мои самые искренние поздравления фельдшеру скорой помощи Радзивилюк Вадиму Владленовичу! Здоровья и сил!

Оксана Глыбина.

Вадим Радзивилюк.

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- Поздравляем прекрасный коллектив стационара Центральной городской клинической больницы Калининграда - всех санитарок, медсестер, врачей, дезинфекционистов, массажистов! Всех, кто трудится в «красной зоне» и за ее пределами! Спасибо вам за героический труд, дорогие медики! Мы любим и ценим вас.

Благодарные пациенты.