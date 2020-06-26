Коронавирус в Калининграде, новости на 26 июня 2020 года: Заболели 19 человек, выздоровели - 14
За сутки в Калининградской области было выявлено 19 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в регионе зарегистрировано 2392 случая заболевания.
«Восемь случаев выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 11 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов», - отметили в оперштабе.
У семерых заболевших коронавирусом диагностирована пневмония. Также среди заболевших один ребёнок 7 лет, коронавирус у него выявлен при обследовании по контакту с заболевшей мамой.
По данным оперштаба, за сутки из стационаров выписали 14 человек, всего в регионе выздоровели 1370 человек.
За сутки в Калининградской области было выявлено 19 новых случаев коронавирусаФото: Архив "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU
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