2020-06-26T13:59:36+03:00
Общество

Коронавирус в Калининграде, новости на 26 июня 2020 года: Заболели 19 человек, выздоровели - 14

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 26 июня
Виктор Сергеев
Поделиться:
По данным оперштаба, за сутки из стационаров выписали 14 человекПо данным оперштаба, за сутки из стационаров выписали 14 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

За сутки в Калининградской области было выявлено 19 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в регионе зарегистрировано 2392 случая заболевания.

«Восемь случаев выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 11 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов», - отметили в оперштабе.

У семерых заболевших коронавирусом диагностирована пневмония. Также среди заболевших один ребёнок 7 лет, коронавирус у него выявлен при обследовании по контакту с заболевшей мамой.

По данным оперштаба, за сутки из стационаров выписали 14 человек, всего в регионе выздоровели 1370 человек.

За сутки в Калининградской области было выявлено 19 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 19 новых случаев коронавирусаФото: Архив "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Калининграде 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24