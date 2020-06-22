С 22 июня Калининградская область открывается для туристов

Начиная с субботы, 20 июня, Калининградская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Вначале открылись летние кафе и музеи, а 22 июня пришло время для отмены обязательной 14-дневной обсервации и самоизоляции для прилетающих в Калининградскую область туристов.

Как сообщили в региональном правительстве, обсервация и самоизоляция отменяется для тех граждан, кто имеет регистрацию по месту проживания (пребывания) в Калининградской области, жилое помещение на праве собственности (или аренды) в Калининградской регионе, либо подтверждение об оплате услуг проживания в гостинице на срок более двух дней. Увы, эти послабления не относятся к нашим пожилым соотечественникам - граждане старше 65 лет продолжают находиться в самоизоляции.

При этом, как подчеркнул губернатор Антон Алиханов, и рестораторам, и отельерам, и всем остальным, несмотря на смягчения необходимо продолжать соблюдать санитарные требования: масочный режим, самоизоляцию и прочее.

- Мы видим низкую активность отельеров по уведомлению о готовности Роспотребнадзора и министерства по культуре и туризму, - сказал Антон Алиханов. - Мы сейчас находимся на этапе, где от соблюдения масочного режима, рекомендаций и требования зависит безопасность здоровья людей. Прошу всех предпринимателей региона отнестись со всей ответственностью.

На прошлой неделе губернатор высказывал предположение, что область откроется для туристов 24 июня. Получилось, что обязательную 14-дневную обсервацию отменили на два раньше. Теперь туроператоры могут организовывать чартеры в Калининградскую область с чистой совестью. Уже известно, что чартерные рейсы с российскими туристами в конце июня полетят в "Храброво" из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Оператором выступит авиакомпания "Россия". Возможно, в июле к чартерной программе присоединятся и другие города.

Очевидно, что туристов из России этим летом в Калининградской области будет много. Достаточно сказать, что крупный туроператор "Библио-Глобус", который в лучше годы ориентировался на Европу, теперь ориентируется на Калининград - "русскую Европу".

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Из-за коронавируса приморским отелям до недавнего времени было запрещено принимать брони селить постояльцев. Исключение составляли лишь командированные. Гостиницам на востоке области было полегче, но и там до сих пор малолюдно. Отельеры жалуются на невозможность проводить массовые мероприятия. К примеру, раньше на банкете на 60 человек можно было за вечер заработать 100 тысяч рублей. Сейчас рестораны и общие кухни закрыты. Но если уж совсем невмоготу сидеть дома, можно отправиться по нескольким адресам (подробности).