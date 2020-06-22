2020-06-22T01:30:26+03:00
Лето в городе

Погода на неделю в Калининграде: жара, как в Испании, и всего один день прохлады

Дожди и грозы синоптики тоже прогнозируют
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Во второй половине июня лето решило показать себя во всей красе. Погода в Калининграде установилась по-настоящему жаркая и этот тренд, к счастью, сохранится.

По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник воздух вновь прогреется до +25 градусов. При этом начало недели окажется дождливым – в течение нескольких часов подряд ожидаются ливни, местами – грозы.

Дожди пройдут и во вторник, но на этот раз вместе с ними придет похолодание. Столбик термометра в лучшем случае поднимется до отметки +20.

За резким похолоданием последует не менее резкое потепление. Уже в среду солнце начнет припекать по-прежнему и за окном будет +26 градусов.

Дальше – больше. Вторая половина недели, если сбудутся прогнозы, выдастся жаркой. С четверга по субботу включительно температура будет ежедневно подниматься до +28..+29 градусов, в воскресенье – до +26. На выходных вернутся дожди с грозами.

Для сравнения, в Барселоне в эти же дни воздух прогреется до +26..+27, в Сочи – до +26..+28. Так что, если из-за пандемии у вас сорвался отпуск на средиземноморских или черноморских курортах, не расстраивайтесь - в Калининграде погода точно не хуже. Разве что вода не такая теплая. У наших берегов Балтика пока прогрелась до +16..+17, в то время, как Черное и Средиземное моря уже могут похвастать водичкой в районе +22…+23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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