2020-06-22T11:36:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 22 июня 2020 года: 29 новых случаев, один человек умер

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 22 июня 2020 года
Виктор Сергеев
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Среди заболевших также двое детей, в том числе у одного диагностирована пневмонияСреди заболевших также двое детей, в том числе у одного диагностирована пневмонияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего в области зарегистрирован 2321 случай заболевания.

По данным оперштаба, в регионе от коронавируса умер 58-летний мужчина, у которого было тяжелое течение полисегментарной пневмонии на фоне онкологического заболевания. Количество летальных случаев составило 38.

«Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции два выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 27 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 13 из них диагностирована пневмония, в том числе одна тяжёлая форма», - отметили в оперштабе.

Среди заболевших также двое детей, в том числе у одного диагностирована пневмония.

По состоянию на 22 июня 1218 человек в Калининградской области выздоровели, еще 4 958 человек остаются под медицинским наблюдением,, в том числе 99 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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