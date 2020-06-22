Герой штурма Кёнигсберга: Когда объявили о начале войны, сразу решил пойти добровольцем

Калининградский ветеран, механик-водитель легендарного танка Т-34, участник штурма Кёнигсберга Борис Пирожков на фронт отправился добровольцем. А решение принял 22 июня 1941 года, тогда он жил на Урале в городе Первоуральск.

- В то утро я сидел на занятиях на заводе. ФЗО – фабрично-заводское обучение. Мы не было и 16 лет. Работал тогда на заводе по производству деталей для военных нужд. Как потом выяснил – деталей для ракетной части «Катюши». И вот, по радио объявили о начале войны, выступил Молотов. Мы все повскакивали с мест. Зашептали: «Война, война». Занятия, конечно, отменили. Мы сразу разъехались по рабочим местам. Мы все были патриотами. Я – комсомолец, молодой! Что вы! Внутри сразу тревога какая-то. Я решил твердо, что пойду добровольцем, - вспоминает Борис Петрович. - Надо было в военкомат, писать заявление. Потом директор завода узнал, что я покинул рабочее место и под суд отдал меня, за прогул. Еще три месяца у меня 30% вычитали из зарплаты.

Дядя нашего героя, который недавно вернулся из армии, отправился на фронт.

- Помню, мой отец на прощание его обнял и сказал: «Андрей, все может быть в жизни, но в плен не сдавайся!». Дядя пропал без вести в начале 1943 года. Мы читали сводки и видели, что там пленили, там неудачное наступление наших войск… Я не мог спокойно на это реагировать.

После окончания школы ФЗО Борис был направлен на Кауровский лесозавод «Прогресс» старшим электриком, где проработал до 1943 года. Осенью 1943 добровольцем был зачислен в состав Уральского добровольческого танкового корпуса и направлен в город Свердловск в учебный танковый полк.

На танке Т-34 принимал участие в боях за освобождение Белоруссии, Литвы, Латвии. За форсирование Западной Двины при освобождении Белоруссии был награжден медалью «За отвагу». За участие в боях по освобождению Литвы и Латвии при прорыве под Добеле был награжден орденом Красной Звезды.

Участвовал в 13-суточном рейде по тылам противника в Восточной Пруссии, где был дважды подбит. За участие в «огненном рейде» в январе 1945 года получил шесть благодарностей Верховного Главнокомандующего Сталина и был награжден орденом Славы III степени. Борис Пирожков участвовал и в штурме Кёнигсберга.

За время войны Борис Петрович, будучи механиком-водителем легендарного танка Т-34, потерял шесть танков, дважды горел, дважды был ранен и контужен. Но главное – выжил. После ухода в 1968 году в запас, 20 лет работал в Калининградской морской школе инженером, руководил секцией водно-моторного спорта. Подготовил тысячи специалистов, за что награжден Почетным знаком ЦК ДОСААФ.

В августе Борису Петровичу исполнится 95 лет.

Фото: Александр КАТЕРУША