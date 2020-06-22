Что нужно сделать на острове Канта, чтобы он притягивал туристов, как магнит

Вообще, затеять реконструкцию острова Канта, главного туристического места Калининграда, в разгар турсезона - решение оригинальное. Но пандемия коронавируса и тотальные ограничения всего и вся туристический сезон если не погубили, то сделали его весьма специфическим. Массовый турист у нас появится только в конце июня. Так что можно сказать, с реконструкцией повезло - угадали.

И нет сомнения, что результаты реконструкции острова порадуют если не всех, то многих. Новые дорожки, свежая брусчатка, колоритный фрагмент трамвайных рельсов у стен собора, фееричное освещение. Согласитесь, голова Канта на кроне дерева - это, как минимум, любопытно. Туристы должны оценить. Но могли бы оценить еще больше, если бы в концепцию реконструкции изначально добавили немного креатива. Он на самом деле лежит на поверхности, а, точнее, чуть ниже.

Ведь зачем российские туристы едут в Калининград? Море, коса, дюны - это прекрасно и замечательно, но это не всё. Туроператор "Библио-Глобус", который повезет к нам скоро переполненные чартеры, рекламирует Калининград как "русскую Европу". А в Европе нас кроме всяких прикольных урбанистических фишек привлекает история. Почти в каждом заштатном европейском городишке есть старый город, который холят и лелеют, с которого буквально сдувают пылинки. Потому что это не только память, наследие, история, но и возможность заработать. То есть бизнес.

У стен собора появится фрагмент трамвайных рельсов.Фото: Instagram.com

Увы, мы старого города в классическом его понимании туристам предложить не может. Тот, что был, разбомбила британская авиация, а что осталось, разобрали на кирпичи мы сами. Но тот факт, что у нас его нет, совершенно не означает, что старый город не будут у нас искать эти самые пресловутые туристы. Они, кстати, давно его ищут и даже находят, причем не только среди вилл Амалиенау, но и в Рыбной деревне или гуляя по "ганзейскому" Ленинскому проспекту.

И нужно помочь находить его и там, где он когда-то и был - на острове Канта. До войны застройка острова Кнайпхоф была столь плотной, что редкая птица могла пролететь меж домами. Зданий, понятно дело, давно уже нет, но подвалы-то остались! Почему на отдельных частях острова не откопать эти подвалы (а там непременно обнаружатся и таинственные подземные ходы) и не сделать туристическим аттракционом? Условный москвич или житель Кемерово гуляет по новым дорожкам, вдыхает свежесть листвы, восхищается монументальной громадой Кафедрального собора, впечатляется звуками органа, а потом - вдохновленный сумраком Средневековья - спускается в загадочный лабиринт. Многие смеются над мифологией Сергея Трифонова и его лабораторией "Кёнигсберг-13", но почему, черт возьми, не сделать эту лабораторию в глубине какого-нибудь самого глубокого подвала на острове? И не предложить москвичам лично поучаствовать в алхимических опытах? Можно вызвать, например, дух короля Оттокара или разбудить последнюю русалку в Преголе, которая крикнет так, что турист навсегда запомнит посещение Калининграда вообще и острова Канта в частности.

Важно, что здесь не нужны какие-то громадные инвестиции, как при строительстве, и не нужно сносить деревья. Уничтожать парк в центре города - это вообще кощунство, не имеющее никакого оправдания. Но на острове достаточно мест, где нет деревьев, а вот подвалы имеются.