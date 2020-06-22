Блестяще играл и графа, и дворника: не стало любимого калининградского актера Анатолия Лукина

В Калининграде 21 июня на 74-м году жизни скончался актер областного драмтеатра, заслуженный артист России Анатолий Лукин. С 1985 года он служил в театре, сыграл десятки ролей.

- Трудно говорить и даже представить, что мы будем делать без Анатолия Алексеевича. Я не знаю еще человека с такой яркой жизненной позицией, разносторонними интересами и таким повышенным чувством гражданской ответственности. Для него все имело значение: занятость в больших спектаклях и в экспериментальной работе на малой сцене. Он был любим зрителями и востребован режиссерами. Даже небольшая его роль – это значит удача для спектакля. Убедительность и талант! – говорит художественный руководитель областного драмтеатра Михаил Андреев. – Он блестяще играл и графа, и дворника. Дворник – его последняя роль в спектакле на малой сцене «А если завтра нет?».

Коллеги по цеху отмечают, что у Анатолия Алексеевича была прекрасная память. Он сходу читал прозу и стихи. Легко ему давалась и классика, и современный материал.

Анатолий Лукин и сам писал стихи. Поэтому его уход это большая потеря для литературного сообщества.

- Большой актер, очень яркий. Наверное, из всех актеров нашего драмтеатра он стоял ближе всего к калининградскому поэтическому кругу,- говорит поэт и председатель бюро Союза Российских писателей в Калининграде Борис Бартфельд. - Когда Анатолий Алексеевич читал свои стихи, он исполнял их именно как поэт. Это было поэтическое чтение. Но совсем другое, и это хорошо, когда он читал стихи других авторов. Это было чтение театральное, с эффектными паузами, пластикой. Он блестяще владел этим искусством. Анатолий Алексеевич болел последний месяц, но никто не предполагал что все вот так закончится…

Анатолий Алексеевич Лукин родился 6 ноября 1946 года. В 1968 году окончил Новосибирское театральное училище и Высшее театральное училище имени Щукина (Москва). Работал в Калининградском музыкальном театре. В 1985 году был принят в труппу Калининградского областного драматического театра. Был занят в спектаклях: «Вешние воды», «Сон в летнюю ночь», «Чайка», «Сирано де Бержерак», «Лорд Фаунтлерой», «Мастер и Маргарита», «Дракула» и многих других.