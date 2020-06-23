Под Калининградом нашли следы древнего народа

Даже пандемия коронавируса не стала помехой для калининградских археологов: в Багратионовском районе завершились научные раскопки грунтового могильника, датируемого концом II – началом III веков нашей эры (эпоха римского влияния), расположенного на поселении эпохи ранней бронзы (XXXV – XXXIII вв. д. н. э.). Объект был выявлен еще в 2008 году и в дальнейшем поставлен на государственный учет. Ну а теперь дело дошло и до практических работ, которые проводились сотрудниками предприятия «Балтспецархеология» под руководством Анны Говердовской.

Раскоп заложили на месте погребения, которое успели разрушить т. н. «черные копатели» - проще говоря, мародеры, которые, стоит заметить, сегодня достаточно свободно чувствуют себя на территории нашего региона. И в связи с этим обстоятельством можно считать большим везением, что в результате удалось обнаружить еще два погребения с кремированными останками.

Подвески древних эстиев.

Одно из них, к сожалению, тоже успели повредить искатели цветных металлов – но это было еще до нас, в XIX веке. К тому же, опрокинутый сосуд-приставка оказался раздавлен, судя по всему, гусеницами танка. Дело в том, что весной 1945-го здесь велись тяжелые бои, также отнюдь не способствовавшие сохранности памятника археологии. Тем не менее, просеяв перемешанные с грунтом кальцинированные кости, исследователи нашли пару бронзовых «ведерковидных» подвесок и оплавленную стеклянную бусину. По всей видимости, здесь была похоронена женщина.

Зато керамическая урна в другом погребении, к радости археологов, оказалась совершенно нетронутой. Внутри нее находились оплавленная огнем бронзовая фибула (застежка плаща) и фрагменты костей, судя по их толщине, детских. О том, что это - кремированные останки ребенка, свидетельствовал и лежавший в урне молочный зуб-«четверка».

- В дальнейшем не только возможно, но и желательно продолжение раскопок на данном объекте, - считает Анна Говердовская. – Тем более что более ранее поселение, занимавшее площадь не менее чем 300 на 200 метров, может дать чрезвычайно интересный научный материал.