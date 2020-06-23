Кого пустят на трибуну, где смотреть и что увидим: всё о параде Победы 2020 в Калининграде

НА ПЛОЩАДЬ НЕ ПУСТЯТ

В этом году парад Победы в Калининграде из-за угрозы распространения коронавируса, пройдет практически без зрителей. Площадь будет оцеплена, проход – только по специальным пропускам. При этом на площади установили трибуны под навесом. Однако проход на них будет строго ограничен.

- Вместо обычных 800 зрителей на трибуне разместят 150 человек с соблюдением социальной дистанции. В первую очередь это ветераны вооруженных сил младше 65 лет: участники боевых действий в Афганистане, Чечне, - говорит руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. - К сожалению, в целях безопасности самих ветеранов Великой Отечественной войны на площади не будет – они увидят парад в телевизионном эфире. Кроме того, не пустят на площадь и детей до 18 лет, так как они тоже находятся в группе риска.

Количество мест на зрительских зонах площади Победы в этом году тоже значительно сокращено. Всего на площади смогут разместиться не более 300 зрителей, вход на закрытую территорию – только по пропускам, в средствах индивидуальной защиты и после обязательной термометрии.

ОТКУДА СМОТРЕТЬ

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, калининградцам настоятельно не рекомендуется приходить во время парада на центральную площадь города, которая будет оцеплена.

И все же, как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного правительства, посмотреть в городе парад получится: с обеих сторон Ленинского и Советского проспектов.

- Чтобы у калининградцев все же была возможность в живую показать своим детям традиционное шествие колонны военной техники, в этом году командование Балтийского флота приняло решение продлить маршрут. Колонны колесной и гусеничной техники во главе с легендарным танком Т-34 проедут от площади Победы по Советскому проспекту до перекрестка с улицей Нарвской, - сообщили в правительстве.

Жители региона смогут увидеть парад в эфире областных телеканалов и в интернете. Прямую трансляцию парада смотрите на канале Россия-24, канале «Каскад», на сайте ГТРК «Калининград».

Организаторы отметили, что в Госпитале для ветеранов войн организуют специальную прямую трансляцию.

Офицеры на генеральной репетиции парада.Фото: пресс-служба Балтфлота

КОГДА НАЧНЕТСЯ И КТО УЧАСТВУЕТ

Начало парада в Калининграде в 10:00 в среду, 24 июня. Чеканя шаг, по площади Победы пройдет более 2 тысяч человек. Это военнослужащие Балтийского флота и Военно-морской академия, курсанты университета МВД России, пограничного института, сводные роты УФСИН, МЧС, Росгвардии, кадеты и юнармейцы.

Организаторы отмечают, что каждый участник парада пройдет тест на коронавирус. Но если на время репетиций военнослужащие надевают маски, то во время парада они будут без них.

В военном параде примет участие 75 единиц техники. Горожане увидят танки Т-72Б3, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», зенитно-ракетные комплексы «С-400», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь - С1», тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и другую грозную технику. Планируется и участие в параде танка Т-34, который штурмовал Кёнигсберг – для нашего города это стало традицией.

В воздушной части парада будет задействовано 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота. В небе над площадью Победы пролетят истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики, ударные и транспортно-боевые вертолеты, другая военная техника. Высота полета боевых машин будет составлять от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

ОТМЕЧАЕМ С МУЗЫКОЙ

Примет участие в параде и военный оркестр штаба Балтийского флота. Музыканты (их 40 человек) уже много раз репетировали праздничную концертную программу.

В репертуар оркестра включены марши, которые звучали на параде Победы в 1945-м году, а также готовятся новые современные музыкальные композиции.

Уже известно, что парад войск Калининградского гарнизона начнется под незабываемую мелодию песни «Священная война» и завершится прохождением оркестра под всенародную мелодию из песни «День Победы».

Всего же во время парада военные музыканты исполнят более 45 мелодий военных лет в маршевом варианте.

Наряду с традиционными маршевыми произведениями будут исполнены мелодии известных песен времен Великой Отечественной войны, адаптированных к торжественному прохождению парадных расчетов.

Торжественным маршем по площади Победы пройдут не только мужчины.Фото: пресс-служба Балтфлота

СМОТРИМ САЛЮТ

Состоится в Калининграде и праздничный салют. Стрелять будут традиционно из парка Победы. Начало в 22:00 по калининградскому времени.

По данным мэрии города, 24 июня с 20.00 до 23.00 будут из-за салюта и фейерверка будут перекрытия по:

- ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дмитрия Донского;

- проспекту Гвардейскому на участке от ул. Театральной до ул. Ген.-фельдм. Румянцева.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

В праздничный день, 24 июня, с 7.00 до 12.30 движение закроют для проведения парада по:

- Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

- площади Победы;

- ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;

- Советскому проспекту на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;

- проспекту Мира на участке от проспекта Советского до ул. Серж. Колоскова;

- ул. Театральной на всем протяжении;

- Гвардейскому проспекту на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до площади Победы;

- ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;

- ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;

- ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского.

Владельцам транспортных средств на это время рекомендуется переместить свои автомобили с территории проведения мероприятий, а также:

- с автостоянки в районе Драмтеатра;

- с автостоянки на площади Победы;

- с автостоянки в районе ТЦ «Пассаж».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Калининграде прошла генеральная репетиция парада Победы

В воскресенье, 21 июня, прошла генеральная репетиция парада. Однако состоялась она не вечером, а днем. Информацию о том, что тренировка парада переносится на дневное время и состоится на площади Победы с 13:00 до 18:00, а не с 19:30 до 24:00 на сайте мэрии разместили уже 21 июня, накануне перекрытия дорог.

Для многих это стало неожиданностью. В центре образовались заторы. В частности, водители городских автобусов просто не знали, как ехать. Например, с трудностями столкнулись пассажиры автобуса № 28, который ехал в сторону улицы Ломоносова.

- У рынка автобус вдруг повернул на Горького – площадь Победы была уже перекрыта. На часах как раз было около 13. Пассажиры стали возмущаться, задавать вопросы. На что кондуктор ответила: «Выйдите и спросите у гаишников, почему они перекрыли». Мы поехали по Горького, потом свернули на Озерова, мимо «Меги»… и уперлись в машину ГИБДД. Машины-то пытались как-то проехать дворами. А наш автобус начал разворачиваться, мы опять вернулись на Горького. Водитель сам не знал, как ехать, - рассказывает Сергей, один из пассажиров душного автобуса.

По словам очевидца, кондуктор сказала: «Как ехать, пока сами не знаем, будем прорываться!».

- В итоге водитель посмотрел какую-то карту в телефоне, и мы поехали через Центральный район по улицам, которых не коснулось перекрытие. Водитель еще кому-то звонил и советовал, как ехать, - заключил пассажир.

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в общественных местах обязательно ношение лицевых масок и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.