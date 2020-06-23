«Душевно получилось»: люди из разных уголков Калининградской области вместе спели "День Победы"

Несколько десятков жителей Калининградской области разных профессий и возрастов вместе исполнили песню "День Победы". Идею реализовал общественный совет Неманского района при поддержке концерна "Росэнергоатом", "Западной прессы" и ГТРК "Калининград".

- Проект "Главная песня года" родился в начале 2020 года. Мы посвятили его 75-летию Великой Победы. Мы распространили его на всю Калининградскую область. В съёмках приняли участие творческие силы из разных городов, мы получили много добрых и искренних откликов о клипе, который вышел в итоге. Очень душевно получилось, мы максимально приблизились к задуманному. Очень приятно, что откликнулось не только старшее поколение, но и молодые люди принимали участие в съемках. Все отнеслись с душой к исполнению песню. Очень приятно, что мы не потеряли чувство значимости Победы, - рассказала председатель общественного совета Неманского городского округа Ольга Власова.

Песня была выпущена к 9 мая, но из-за пандемии не все смогли принять участие в съемках. В окончательном варианте видео, который опубликован к параду Победы, задействованы жители Гусева, Нестерова, Озерска, Зеленоградска и Калининграда. Вместе спели ветераны ВОВ, детские образцовые коллективы, администрация Немана, сотрудники музея мирового океана, игумен Серафим, актёры, областная федерация парусного спорта и многие другие.

- Приняли участие в записи и балтийские атомщики. У нас в концерне есть свой масштабный проект - "Песни городов-атомщиков". Мы его очень любим и чувствуем единение, когда одну популярную песню исполняют вместе все российские города атомной отрасли. На основании этого проекта мы решили создать подобный на региональной площадке. Все участники по-доброму заразились этой хорошей идеей", - говорит начальник отдела информации и общественных связей дирекции Балтийской АЭС Инна Морева.