Санатории Калининградской области ориентировочно откроются с 1 июля

Все здравницы региона пока на замке, несмотря на то, что летний сезон близится к июльскому пику приема отдыхающих. Причем санатории - в полной готовности к открытию и приему клиентов. Для безопасности установили санитайзеры, закупили антисептики и профессиональное оборудование для противовирусной обработки помещений, закупили инфракрасные бесконтактные градусники и дополнительные аппараты для обеззараживания воздуха. Установили защитные экраны на стойках регистратур, сделали дистанционную разметку. Персонал прошел подробный инструктаж. Санатории заключили договор на тестирование сотрудников на COVID-19. Но...

Главный врач детского ортопедического санатория «Пионерск» федерального подчинения Иван Марчук очень расстроен:

- Открыты бани и сауны, кафе и рестораны, гостиницы и отели, а мы закрыты и находимся в полной неопределенности. Мы нервничаем и страдаем, как и наши маленькие пациенты вместе с родителями. По постановлению главного государственного санитарного врача региона все санатории закрыты с 28 марта по неопределенное время.

Его коллега Галина Шуляк, главный врач детского психоневрологического санатория «Теремок» в Зеленоградске, со стационаром круглосуточного пребывания на 100 коек для детей с ДЦП и другими патологиями нервной системы также не испытывает оптимизма:

- К нам приезжают, как и в Пионерский, больные дети со всей России, но, увы, надеюсь что в лучшем случае начнем работать не раньше, чем в сентябре, сейчас ведем только экстренное обслуживание, планового приема нет. Понимаем, что эпидемическая ситуация остается по-прежнему серьезной. Хоть и открыли общепит и гостиницы, не стоит испытывать иллюзии и рисковать своим здоровьем.

Аналогическая обстановка в детском санатории «Отрадное», приема пациентов нет. Это также федеральная здравница.

Заместитель главного врача санатория «Зеленоградск» по коммерческой работе Алексей Иванчевский сообщил «Комсомолке», что они также закрыты.

А вот во «взрослом» санатории «Отрадное» ведут активное бронирование мест, начиная с мая. Это легко сделать через сайт. Цена под запрос, но «цены временно недоступны онлайн, оставьте заявку», говорится на сайте.

Знаменитый санаторий «Янтарный берег» честно выкладывает последние новости:

«На сегодняшний день санаторий полностью готов к открытию и находится в ожидании соответствующего приказа о разрешении работы. Руководство санатория регулярно делает запросы в вышестоящие инстанции, но пока дата снятия ограничений неизвестна. Вероятно, санаторий откроют не ранее 1 июля. Мы искренне переживаем из за неопределенности по дате открытия санатория».

Больше определенности в Светлогорском военном санатории, который был закрыт с середины апреля.

- Открываемся с 1 июля. Постояльцу надо иметь на руках справку об эпидокружении и медицинскую справку об отсутствии коронавируса. Все необходимые документы надо оформлять в поликлинике по месту жительства, а справку на COVID-19 за два дня до вылета или выезда в Калининградскую область. Аналогичные требования и в других регионах, - сообщил «Комсомолке» начальник санатория Петр Звягинцев.

Можно ли пройти тест по месту отдыха? Хотя это и было анонсировано, на практике пока такая процедура не проводится. То есть тестирование надо пройти дома.