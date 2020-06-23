Коронавирус в Калининграде, новости на 23 июня 2020 года: 27 новых случаев, 82 выздоровевших
За сутки в Калининградской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 2348 случаев заболевания, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.
Среди подтверждённых случаев 13 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.
«14 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у шести из них диагностирована пневмония, в том числе одна тяжёлая форма. Среди заболевших один ребёнок и один подросток», - отметили в оперштабе.
Также за сутки из стационаров было выписано 82 человека, которые переболели коронавирусом. Всего в области выздоровели 1300 человек.
Сейчас под медицинским наблюдением находятся 5043 человек, в том числе 89 человек в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU