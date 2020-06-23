2020-06-23T11:22:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, новости на 23 июня 2020 года: 27 новых случаев, 82 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 23 июня 2020 года
Виктор Сергеев
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За сутки из стационаров было выписано 82 человека, которые переболели коронавирусомЗа сутки из стационаров было выписано 82 человека, которые переболели коронавирусомФото: Артем ЛЕНЦ
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За сутки в Калининградской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 2348 случаев заболевания, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Среди подтверждённых случаев 13 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

«14 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у шести из них диагностирована пневмония, в том числе одна тяжёлая форма. Среди заболевших один ребёнок и один подросток», - отметили в оперштабе.

Также за сутки из стационаров было выписано 82 человека, которые переболели коронавирусом. Всего в области выздоровели 1300 человек.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 5043 человек, в том числе 89 человек в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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