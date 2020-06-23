60 тонн водорослей в год: машина-амфибия снова начала уборку на озере Поплавок в Калининграде

На озере Поплавок в Калининграде снова начала уборку водорослей машина-амфибия. Применяют ее уже третий год подряд, правда, теперь аппарат пришлось спустить на воду на месяц раньше.

- До 20 июня все подобные мероприятия были строго-настрого запрещены из-за нереста рыб и гнездования птиц, - объяснил руководитель предприятия «Гидротехник» Алексей Мойса.

- Обращений и жалоб было действительно очень много, но мне везде приходилось писать про введенный запрет, - поддержал председатель горсовета Андрей Кропоткин. – Это не только у нас, а на всех реках и озерах России. Будем надеяться, что в следующем году нас так ругать не будут. Нерест рыбы для нас очень важен. В прошлом году, напомню, в озеро запускали толстолобика. Я надеюсь, что он уже большой стал. Я тут хожу-гуляю постоянно, и ловят во-о-т таких вот! – депутат показал характерным жестом чуть ли не метровую рыбину.

От рыбы плавно перешли к главной теме. Толстолобик, как видно, со своей главной задачей не справился, даже несмотря на то, что его называют прекрасным мелиоратором водоемов. Водоросли за один только неполный июнь успели забить почти всю водную гладь.

- Надо было белого амура сюда запускать, - задумчиво почесывал подбородок Алексей Мойса. – Толстолобик-то только микроскопические водоросли ест, а белый амур может и крупные растения сожрать.

- Я думаю, это с глубиной связано! – предположил Кропоткин.

– И это тоже, - согласился Мойса. - Глубина тут маленькая, поэтому в солнечную погоду дно прогревается, и трава растет в разы быстрее. Еще и проточности тут нет.

Андрей Кропоткин добавил, что питается озеро, в основном, за счет осадков и частично за счет грунтовых вод. Буквально на этих словах полил дождь, которому депутат даже обрадовался.

- А я вот только вчера заметил, как уровень воды из-за жары упал сантиметров на десять, - заулыбался Кропоткин. – Больше-то и неоткуда воде тут браться. Проточных рек рядом не существует. Но мы со специалистами думаем над тем, как добыть воду из недр для питания озера. Решение практически нашли, и я надеюсь, что в этом году мы этот проект реализуем.

Жители микрорайона давно просили почистить заросший водоем.Фото: Иван МАРКОВ

Председателю горсовета журналисты напомнили, что скважина рядом с озером раньше была, но с ней что-то произошло. Алексей Мойса тут же предположил, что проблема случилась из-за того, что скважину вовремя не прикрыли, и дети набросали в нее камней и кирпичей, которые теперь с глубины нескольких десятков метров просто не достать.

- Тут два водоносных слоя. Один на глубине 47 метров, а второй – на 73, - доложил он.

- В любом случае до какого-то из них нам надо будет дойти. У нас пока есть несколько технических проблем, но, я думаю, мы их решим, - утвердительно кивнул Кропоткин.

В это время по озеру протарахтела амфибия, загребая железными руками водную растительность. Шлепая по воде своими гусеницами-ластами, она подкатила к берегу и отгрузила первую партию.

- В прошлом году два раза пришлось ее на воду спускать, - заметил Мойса. – 60 тонн водорослей мы отсюда вывезли. Зоопарк, к сожалению, не принимает их. Я-то думал, что хотя бы бегемоты съедят. Приходится на свалку увозить.

К причалившему аппарату подбежал Андрей Кропоткин и занял место оператора.

- Удобно тут! – крикнул он. – Ей на озере недели две или три еще убираться. Но кувшинки трогать не будут. Я обещаю!