Парад Победы в Калининграде 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Так уж сложилось, что в этом году День Победы мы отмечаем дважды. К сожалению, 9 мая праздничные мероприятия были сильно ограничены из-за режима всеобщей самоизоляции. В частности, парад Победы было решено перенести на более поздний срок. Выбрали дату 24 июня. Именно в этот день в 1945 году на Красной площади в Москве прошел первый парад в честь победы над фашистской Германией.

Но и сегодня ограничения, вызванные пандемией коронавируса сохраняются. На трибуне будет находиться всего 150 человек. Ветеранов Великой Отечественной среди них нет - для всех граждан старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.