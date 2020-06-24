2020-06-23T21:57:00+03:00
Общество

Парад Победы в Калининграде 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Корреспонденты "Комсомолки" передают самое интересное с улиц и площадей Калининграда [фото, видео]
Александр КАТЕРУШАКирилл Алексеев
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Парад Победы.Парад Победы.Фото: Александр КАТЕРУША
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Так уж сложилось, что в этом году День Победы мы отмечаем дважды. К сожалению, 9 мая праздничные мероприятия были сильно ограничены из-за режима всеобщей самоизоляции. В частности, парад Победы было решено перенести на более поздний срок. Выбрали дату 24 июня. Именно в этот день в 1945 году на Красной площади в Москве прошел первый парад в честь победы над фашистской Германией.

Но и сегодня ограничения, вызванные пандемией коронавируса сохраняются. На трибуне будет находиться всего 150 человек. Ветеранов Великой Отечественной среди них нет - для всех граждан старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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