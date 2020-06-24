В Калининград прибыл первый чартер с туристами из России: это начало грандиозной курортной программы

С 20 июня в Калининградской области заработали летние кафе, в начале этой недели открылись музеи и была отменена обязательная двухнедельная обсервация и самоизоляция для приезжающих в регион (за некоторыми исключениями). А в среду, 24 июня, рано утром в "Храброво" приземлился "Боинг" авиакомпании "Россия" со 163 туристами на борту, положив начало курортной программе этого лета.

Как сообщили в министрестве по культуре и туризму области, туристы приехали на отдых в отели Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска, Куршской косы и поселка Янтарный. Средняя продолжительность тура прибывающих - семь дней, стоимость - около 30 тысяч рублей.

Туристическая программа этого необычного лета, по оценкам некоторых экспертов, будет в Калининградской области поистине грандиозной. Крупный туристический оператор "Библио-Глобус", занимающийся в обычное время турами в Европу, этим летом переключился на Калининградскую область. Чартерные рейсы в наше регион полетят из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Возможно, к чартерной программе подключатся другие операторы. Не теряют времени и авиакомпании. Так, "Уральские авиалинии" с 15 июля увеличивают число рейсов из Екатеринбурга в "Храброво" в два раза - с двух до четырех в неделю.

А что Калининградская область может предложить туристам? Вот что говорит "Комсомолке" Владимир Смирнов, экскурсовод, председатель правления Ассоциации экскурсоводов Калининградской области:

- Нам есть, что показать: побережье, Куршская коса, Калининград, восток области... Люди приезжают на недельный тур и у них каждый день какая-то новая экскурсия. В Гусеве красиво, в Железнодорожном – тоже. Зеленоградск – вообще привели в порядок и хорошо стало. К Светлогорску есть вопросы, но благоустройство и инфраструктура присутствует, в общем и целом чисто, покрашено, тротуары делаются. Инфраструктура, которая нам уже приелась и кажется нормой, для человека, который не из Москвы, Питера или Казани, является экзотикой и тем, что у себя дома они не увидят или видят не в таком количестве. Они сильно удивлены, что у нас чисто, красиво, аккуратно и нет высоких заборов. Это другое. Чтобы понять, чему радуется человек из «большой России», нужно съездить туда. Мы, живя здесь, привыкли. Туристам из регионов нравится общая атмосфера: спокойствие, нет суеты, все близко.

А сколько область может принять туристов? По мнению Владимира Смирнова, рост внутреннего туризма конечен и связан с количеством номеров в гостиницах:

- У нас имеется около 10 тысяч номеров. В частный сектор пока еще не разрешают селить свободно. Если снимут все ограничения, то люди поедут в частный сектор и будут там размещаться. Тогда и случится серьезное увеличение турпотока.

КСТАТИ

С 22 июня в соответствии с постановлением правительства Калининградской области отменяется обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих в Калининградскую область из других регионов РФ и имеющих:

- регистрацию по месту проживания (пребывания) в Калининградской области

- жилое помещение на праве собственности либо аренды в Калининградской области

- подтверждение об оплате услуг проживания в гостинице на срок более 2-х дней

Также изоляцию не обязаны проходит прилетевшие по приглашению правительства региона.

Для всех остальных прибывающих в регион по-прежнему действует режим самоизоляции сроком на 14 дней.

Все пассажиры, по прилету в аэропорт Калининград (Храброво) обязаны представлять находящимся в зале прилетов аэропорта «Храброво» сотрудникам Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, сотрудникам Западного линейного управления МВД России на транспорте следующую информацию о себе: ФИО, сведения о месте, датах пребывания за пределами Калининградской области за период 14 дней до даты прилета; контактную информацию; информацию о месте регистрации (месте фактического пребывания) на территории Калининградской области; сведения о соблюдении изоляции в условиях обсерватора в других регионах РФ, с предоставлением подтверждающего документа (не позднее чем на следующий день после четырнадцатидневной изоляции в условиях обсерватора в других регионах РФ).

Более подробная информация:

- на сайте правительства Калининградской области и по телефону «Открытой линии» 8 (800) 201-39-00

- по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Калининградской области 8 (4012) 53-69-42 (в будни с 10:00 до 16:00).