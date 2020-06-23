Танковый шлем генерала Соммера и платья Пугачевой: что посмотреть в музеях Калининграда, открывшихся после карантина

В Калининграде 23 июня заработали музеи – они распахнули двери впервые после пандемии коронавируса. Рассказываем, что подготовили музеи и что посмотреть прямо сейчас

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (6+)

В музее работают выставки «Путешествие за грань» (уникальные археологические находки от эпохи камня до Средневековья), «Прусская Москва» (Кёнигсберг XVIII-XIX веков глазами русских путешественников), «Год 1946. Начало» (история становления Калининградской области в первое послевоенное десятилетие), интерактивный проект «Балтийская Лилипутия. Природа под микроскопом» в зале «Природные богатства Калининградской области», также трехмерная историко-художественная панорама. «Кёнигсберг-45. Последний штурм».

Из временных экспозиций обратите внимание на выставку «Да здравствует солдат! Да здравствует». Из интересного тут – танковый шлем Героя Советского Союза Андрея Соммера, предметы военного обмундирования и снаряжения Героя Советского Союза Сергея Гусева, дневник и письма погибшей в Восточной Пруссии радистки разведгруппы «Док» Тамары Васильевой, письма членов экипажей подводных лодок, выпуски военных газет, фронтовые рисунки.

Работает выставка графики, икон, живописи. Из совсем нового – персональная выставка заслуженного художника России Олега Пьянова, посвященная Великой Отечественной войне.

Кроме того открылись филиалы музея «Бункер» и «Форт №5».

МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА (6+)

Подводная лодка Б-413 Музея Мирового океана заработала еще 22 июня. Открылись залы экспозиций, посвященные истории ВМФ России, жизни экипажей кораблей.

С 23 июня возобновили работу остальные экспозиции музея. Вас ждут не только знакомые экспозиции, аквариум и скелет кашалота, но и новые выставки, интересные экскурсии и кино на открытом воздухе по летней программе «Ocean-air».

Новая выставка «Океан в искусстве» (70 работ разных художников) и «Русская Америка» (предметы быта мореплавателей-первопроходцев и жителей северных русских городов).

Территория музея, а также верхние палубы судна «Витязь» открыты до 21:00.

Ежедневно в Музее изобразительных искусств работает несколько выставок.Фото: Александр КАТЕРУША

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ (6+)

23 июня в музее был объявлен Днем широко открытых дверей, все желающие могли пройти на выставки бесплатно. Если вы пропустили свободный вход – не расстраивайтесь.

Ежедневно работает несколько выставок. Это постоянная экспозиция «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем», рассказывающая о художественной жизни края со времен Восточной Пруссии до современности, выставка «Море. Художник. Город» (работы трех художников – Романаса Борисоваса, Людмилы Богатовой, Виталия Короткова).

Также работает и выставка «Звуки моды». Для вас представлены сценические наряды звезд отечественной эстрады и оперы, коллекции украшений, аксессуаров из собрания историка моды Александра Васильева. Тут сразу три наряда от Аллы Пугачевой, самодельное платье Людмилы Гурченко и ее туфли, костюмы таких звезд, как Тамара Гвердцители, Аида Ведищева, Валентина Толкунова, Лайма Вайкуле, Лолита Милявская, Вера Брежнева, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Татьяна Шмыга, Алиса Фрейндлих и других.

Из новинок – в музее появилась копия знаменитой скульптуры Германа Брахерта «Несущая воду» (та самая, которая прежде стояла в парке Светлогорска). Так что решено было открыть отдельный зал, посвященный творчеству Брахерта. Помимо этой скульптуры, там представлены другие произведения автора из коллекции музея.

МУЗЕЙ ЯНТАРЯ (6+)

Помимо постоянных экспозиций, рассказывающих, например, о происхождении янтаря и истории Янтарной комнаты, работают интересные выставки.

Например, «Над нами одно небо» – выставка работ из янтаря художников Калининградской гильдии мастеров янтарных дел. Авторы представили ювелирные украшения и скульптурные композиции.

Выставка «Бродячие мастера» показывает предметы «златокузнецов» конца бронзового века – начала эпохи раннего железа X–IV вв. до н. э. Представлены археологические находки, обнаруженные на территории Калининградской области.

«Путешествие в искусство» – ежегодная выставка работ студентов и преподавателей отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Колледжа предпринимательства. Представлены предметы ювелирного искусства, комплекты изделий бытового назначения, интерьерные объекты.

ВНИМАНИЕ!

В музеях соблюдаются все необходимые меры предосторожности, в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Посетили должны надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

На входе используйте дезинфицирующими средствами для рук.

Допустимо проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек.

Увы, но Фридландские ворота пока закрыты.Фото: Александр КАТЕРУША

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Фридландские ворота» на реставрации

В Калининграде 23 июня не открылись лишь Фридландские ворота, в которых расположен уютный музей истории города (6+).

- Нашим смотрителям 65 лет, они на больничном. Временно заменим их, возьмем двух сотрудников. Этого пока хватит. Вторая причина – монтируем окно на кассу. Наконец, у нас леса во внутреннем дворике – делаем удобный проход для посетителей, - пояснил директор музея "Фридландские ворота" Андрей Ярцев. – Музей заработает уже в субботу 27 июня.

С субботы будут активны все экспозиции, которые работали в воротах до пандемии коронавируса. Плюс восстановили работу старого немецкого бомбоубежища с аудиовизуальной экспозицией – оно находится справа от музея.

Сейчас в музее суетятся рабочие, идет реставрация внутреннего дворика. А точнее – заднего фасада ворот. Лицевым фасадом займутся уже в августе. Все эти работы проводят впервые. После войны Фридландскими воротами никто никогда основательно не занимался.

- Получается симпатично! Если Королевские ворота однотонные, то у нас они пестрые. Кирпичи у нас от розового до темно-красного цвета. Используем дорогой так называемый лицевой кирпич – он специальным образом прокален и защищен от осадков. К 1 октября реставрация ворот завершится, - говорит Андрей Ярцев.

Что до фигур рыцарей, которые украшают фасады исторического здания, то их трогать не будут. Эти скульптуры отреставрировали в 2008 году и сейчас они находятся в идеальном состоянии.