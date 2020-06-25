2020-06-25T21:16:00+03:00
Наука

Калининградские ученые отправились искать кладбища затонувших кораблей

Сегодня, 25 июня, научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов» ушло в очередной рейс, который пройдет в юго-восточной части Балтийского моря
Ольга Гончарова
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Рейс продлится до 4 июля.Рейс продлится до 4 июля.Фото: архив АО ИО РАН.
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О предстоящих исследованиях «Комсомолке» рассказал Начальник экспедиции - старший научный сотрудник, кандидат географических наук Атлантического отделения института океанологии имени Ширшова РАН (Калининград) Дмитрий Дорохов.

- 47-й рейс НИС «Академик Николай Страхов» запланирован с 25 июня по 4 июля. Он выполняется в наших территориальных водах и исключительной экономической зоне РФ юго-восточной части Балтийского моря, - сообщил ученый. - Работы будут проводиться на 7 полигонах, где планируется выполнить исследование реликтовых форм рельефа дна – это затопленные дюны и борозды айсбергового выпахивания. Будем изучать газонасыщенные донные осадки, вести поиск и уточнение положения затонувших судов. Всего планируется пройти около 700 морских миль.

Цель экспедиции – получение новых данных о геологическом строении и генезисе реликтовых форм рельефа дна, объектах подводного культурного наследия и структуре донных осадков юго-восточной части Балтийского моря.

В экспедиции принимают участие 6 сотрудников калининградского Атлантического отделения института океанологии имени Ширшова и 5 участников из Московского государственного университета имени Ломоносова. Из них 6 человек - студенты и магистранты МГУ и БФУ имени Канта.

По словам ученого, в последние годы финансирование научных экспедиций значительно улучшилось. Государство выделяет средства на проведение исследований в различных частях Мирового океана (в основном Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом океанах). Однако остаются проблемы с обеспечением научным оборудованием, на закупку которого выделяется недостаточно средств.

Много проблем возникло из-за пандемии. Нарушился график работы судов и еще острее встал вопрос нехватки квалифицированных кадров и научного оборудования.

- Отменилось участие иностранных коллег в наших экспедициях, которые, как правило, участвуют не только в рамках обмена опытом, но и привозят свое современное оборудование для совместных исследований. Таким образом, пандемия внесла коррективы не только в списки участников экспедиций, но и в научные программы рейсов, которые пришлось срочно корректировать, - объясняет Дмитрий Дорохов. – Но планы на этот год будут реализованы, но из-за отсутствия иностранного участия, они будут несколько изменены.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

НИС «Академик Николай Страхов" построено в 1985 году на финской верфи «Холлминг». За более чем, 45 лет эксплуатации судно провело 46 экспедиций, его команда сделала десятки научных открытий в области изучения рельефа дна Мирового океана. Подробно изучена центральная Атлантика — туда «Страхов» отправлялся 14 раз. Ходил в Средиземное море, в Арктику, в Карибский регион, в Калифорнийский залив Тихого океана, в Индийский океан и в Антарктику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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